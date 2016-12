Lokalgeschehen

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Erfolgreiches Jahr im Hauptgestüt

Gestütsleiter Steffen Bothendorf hat sich sehr stark für die Sanierung des Gestütskomplexes eingesetzt.

Foto: TZ/Lehmann

Graditz. Quicklebendig tummeln sich Stuten und Hengste in den Carrés des Innenhofes und auf Koppeln des Graditzer Hauptgestütes. Für Gestütsleiter Steffen Bothendorf, Oberstutenmeister Hans-Joachim Smirek und ihr gesamtes Team geht die tägliche Arbeit zwar ununterbrochen weiter, aber bevor die nächste Fohlensaison beginnt, bleibt auch etwas Zeit, um Bilanz zu ziehen.



„Das Jahr 2016 war für uns als Züchter recht erfolgreich“, kann Steffen Bothendorf feststellen. Belege dafür sind das Erreichen des Titel eines Champions bei den Springpferden, sehr gute Ergebnisse bei Trakehner Stuten und Fohlen sowie die erfolgreiche Anmeldung zur bevorstehenden Körung von zwei Hengsten in München. Aber auch was die Lehrlingsausbildung betrifft, kann man in Graditz stolz sein. So erhielten wiederum Lehrlinge die Lehndorff-Medaille, die höchste Ehrung für künftige Pferdewirte in Deutschland.

Insgesamt 15 Fohlen wurden im letzten Jahr geboren, darunter die Mehrzahl Hengste. Sie alle bleiben im Hauptgestüt. Übrigens sind die 15 Mutterstuten der Hauptgestütsherde bereits wieder gedeckt. Zu ihnen gehört eine aus dem Gestüt Neustadt neu erworbene Stute aus der bekannten P-Familie. Sie konnte 2016 bereits ein Hengstfohlen in Graditz zur Welt bringen.



Neben der eigenen Zucht gewinnt für das Gestüt die Rolle als Dienstleister immer mehr an Bedeutung. Viele Gastpferde, darunter zahlreiche junge Stuten und Hengste, wachsen hier unter den Händen der erfahrenen Gestütsmitarbeiter und bei besten Bedingungen für Haltung und Ausbildung auf. „Die Nachfrage wächst ständig. Als Aufzuchteinrichtung besitzen wir einen sehr guten Ruf bei den Pferdebesitzern“, freut sich Gestütsleiter Bothendorf.



Zurück zu den Lehrlingen: Deren Ausbildung liegt jetzt in den Händen von Antje Zimpel. Einst selbst Lehrling im Hauptgestüt Graditz ist sie nun Ausbildungsleiterin. Pro Jahr beginnen zwischen sechs und sieben junge Leute (meist Mädchen) ihre Ausbildung zum Pferdewirt für Zucht und Haltung. Im Jahr 2017 stehen sieben der begehrten Ausbildungsplätze zur Verfügung. Je nach Möglichkeit ist nach erfolgreichem Abschluss eine Übernahme in das Team der Gestütsmitarbeiter möglich. Dem gehören gegenwärtig 20 Männer und Frauen an. Sie kümmern sich aber nicht nur um die wertvollen Tiere, sondern auch um das gesamte Grünland und den großen Gestütspark. „Wir realisieren fast die komplette Selbstversorgung für das Gestüt“, kann Steffen Bothendorf nicht ohne Stolz erklären.



Baulich soll es auch 2017 schrittweise weitergehen, um weitere Teile des Gestütsensembles zu sanieren. Anvisiert sind da die Paddocks I und III sowie die einstige Wagenremise, in der zur Zeit die Traktoren ihren Platz haben.