Freitag, 30. Dezember 2016

Noch einmal abgeräumt

Der Leichtathletik-Verband und der Bezirksverband Leipzig richteten die diesjährige Hallen-Bezirksmeisterschaft im Mehrkampf der Altersklassen 9 bis 13 Jahre und der offene Stadthallenmeisterschaft Leipzig ab der Altersklasse 14 Jahre wieder in der modernen Leichtathletik-Halle Brandberge in Halle an der Saale aus. Unter sehr guten Wettkampfbedingungen konnten unsere Athleten in dieser Wettkampfarena wieder hervorragende Ergebnisse mit persönlichen Bestleistungen erzielen.Die Athleten der Altersklassen 10 bis 13 Jahre vom Sparkassen-Leichtathletik-Team des SSV 1952 Torgau stellten sich bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft im Mehrkampf der Herausforderung von fünf Disziplinen (50 beziehungsweise 60 m Sprint, 60 m Hürden, Weitsprung und Kugelstoßen sowie der Mittelstrecke über die 800 m) und dies in teils großen Starterfeldern. Am Ende des langen Wettkampftages konnte die Delegation des SSV 1952 Torgau mit Tayler Elter (M12) einen frisch gebackenen Bezirksmeister in den eigenen Reihen bejubeln. Das SSV-Talent absolvierte erst seinen 2. Mehrkampf. Doch was er kurz vor Weihnachten in Halle an der Saale ablieferte, war ganz große Klasse! Mit vier persönlichen Bestleistungen dominierte der Großwiger den gesamten Wettkampf (60 m 8,69 s; Weitsprung 4,40 m; Kugel 7,30 m; 60 m Hürden 10,01 s), sodass er mit fast 120 Punkten Vorsprung einen ungefährdeten Sieg errang. Dabei ging er jede Disziplin mit der notwendigen Konzentration, starkem Willen und Kampfgeist an. Am Ende des Wettkampftages freute er mit erreichten 2122 Punkten sich zurecht über die Goldmedaille und den Regionalmeistertitel der Region Leipzig. Dieses Ergebnis bedeutete zugleich das beste Resultat Sachsens im Vergleich zu den Meisterschaften in Chemnitz und Dresden. Bei den Mädchen der U14 starteten gleich sechs Athletinnen des SSV. Als einzige Athletin schaffte Eva von Carlowitz (W13) mit Platz 8 und 2008 Punkten die Qualifikation für die Landesmeisterschaft in Chemnitz. Doch auch die weiteren Starterrinnen, Linda Sonntag (W12) 1785 Punkte – Platz 14; Florentine Lachmann (W12) 1762 Punkte – Platz 15 sowie Marissa Richter 1864 – Platz 17; Nele Erdmann 1790 – Platz 19; Livia Lehmann 1532 Punkte (alle W13), zeigten teils recht gute ErgebnisseFür die Offenen Stadtmeisterschaften Leipzig hatte der SSV Torgau erfreulicherweise neun Athleten/-innen dgemeldet. Nick van de Horst (U16) bestritt erst seinen zweiten Hallenwettkampf. Er erzielte in allen drei Wettbewerben (Kugel 10,47 m Platz 3, Weitsprung 5,10 m Platz 4, 60 m 8,09 s Platz 6) neue persönliche Bestleistungen. Hervorragende Leistungen erzielten in dieser Altersklasse die beiden Ex-Torgauer und jetzigen Sportschüler Lukas Winkler im Kugelstoßen mit 14,09 m 1. Platz (PBL) sowie Tom Merseburg im Weitsprung mit 5,69 m 1. Platz. In der Altersklasse U18 holte die Mädchen-Staffel des SSV in der Besetzung Joelina Zass, Maya von Carlowitz, Undine Scherzer und Gabriela Astaschow über 4 x 200 m in einer Zeit von 1:56,17 Minuten die Goldmedaille. Eine Silbermedaille erliefen Maya von Carlowitz über 60 Meter Hürden (9,94 s) sowie Undine Scherzer über 800 Meter(2:45,17 min). Bronze sicherte sich Gabriela Astachow im Hochsprung(1,50 m).Als nächste Wettkämpfe stehen für die SSV-Leichtathleten das Jugend-Hallenmeeting des LAC Erdgas Chemnitz am 7. Januar in Chemnitz sowie die Mehrkampf-Hallen-Landesmeisterschaft am 14. Januar an gleicher Stelle an.Lucie Winkler (W15) 12. Platz Kugel 7,43 m; Joelina Zass (U18) 5. Platz Weitsprung 4,55 m, 10. Platz 60 m 8,90 s, 7. Platz 200 m 29,35 s; Gabriela Astachow (U18) 6. Platz 60 m 8,54 s; Sicilia Lippe (U18) 5. Platz Kugel 7,37 m, 6. Platz Hochsprung 1,35 m; Undine Scherzer (U18) 6. Platz 200 m 28,98 s