Lokalsport

Freitag, 30. Dezember 2016

Dem Weihnachtsspeck zu Leibe rücken

Freizeitsport. Die Sporthalle ist bestellt, die Startplätze sind weitestgehend ausgebucht, die Organisation steht – dem 4. Antiweihnachtsspeckturnier des Dommitzscher SV in der Sporthalle des Schulzentrums Mockrehna am heutigen Abend steht also nichts mehr im Wege. Einzig der Kuchen für das Bufett muss noch gebacken und der Nudel- wie auch Reissalat müssen heute im Laufe des Tages noch zubereitet werden.



Nach dem gestrigen Stand wetteifern 21 Mannschaften in den Kategorien Fun (8 Teams), Mixed (8) und Familien (5) um den Turniersieg. Dabei werden wieder etliche Frauen- und Herren-Spieler aus den aktiven Volleyballteams der Region heute in Mockrehna am Hohen Netz stehen und stellen sich in den Dienst der Hobbymannschaften wie beispielsweise „Frischer Spargel“, „08/15“, „Lebkuchenherzen“ oder aber „Hobby Patscher“, „Freibier auf Feld 1“ und „Zwei schrecklich nette Familien“.