Freitag, 30. Dezember 2016

Vor 20 Jahren: Eiskalter Jahreswechsel auch in Torgau

Der Torgauer Hafen zugefroren.

Torgau. Zugefroren präsentierte sich vor 20 Jahren die Torgauer Hafenbucht. Alles war in weiß gehüllt, eine Eisdecke überzog die Gewässer. Doch für die tschechischen Schubschiffe auf der Elbe, die in der ersten Januarwoche erwartet wurden, sollten die herrschenden Eisstärken nicht zum Problem werden, wie der damalige Leiter der Niederlassung Torgau der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH einschätzte.



Schubbehälter sollten auf das Eis geschoben werden, das unter der Last unweigerlich brechen würde. Am Freitag vor Weihnachten hatten die Hafenmitarbeiter das letzte Schiff des Jahres 1996 entladen. Anschließend herrschte normale Feiertagsruhe über den Jahreswechsel. Der normale Betrieb im Hafen sei nicht behindert, hieß es. Zwischenzeitlich verschlechterte sich die Situation aber deutlich, so dass die Elbe kurz vor Silvester doch noch auf 200 Kilometer gesperrt wurde. Bei Temperaturen um die minus 9 Grad und strengen Nachtfrösten wurde es ein kalter Jahreswechsel. Am Großen Teich trafen sich Kinder, Jugendliche und Familien zum Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen und ein Stand von „Manthey´s Backstube“ bot heißen Punsch und Glühwein an.



Ganz Europa war übrigens vor 20 Jahren ein Eisschrank. In Sachsen stellte Görlitz mit 21 Grad den Minusrekord auf. In Leipzig wurde ein Obdachloser tot aufgefunden, vermutlich erfror er. Die Elbe könnte, so waren die Erwartungen, erstmals seit 1963 wieder zufrieren. Ein Drittel des Flusses war mit Treibeis belegt. Das Feuerwerk zum Jahreswechsel erlebten die Torgau bei minus zwölf bis minus vierzehn Grad.