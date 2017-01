Lokalgeschehen

Samstag, 31. Dezember 2016

Es ging bis an die Schmerzgrenze

Katastrophale Milchpreise: Die Produktion in Mockritz wurde eingestellt.

Foto: TZ/Archiv (N. Wendt)

Landkreis. Für die Bauern war 2016 alles andere als ruhig und beschaulich. Die Preiskrise hat viele Betriebe bis an ihre Grenzen gebracht. Deswegen hofft nicht nur Christine Richter, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Torgau, dass das neue Jahr „aufmunternder“ wird.



„Der Druck auf die Landwirte kam von drei Seiten“, fasst sie rückblickend zusammen. Da sei der gesellschaftliche Druck, der aus der Bevölkerung kommt. Immer noch gibt es ein Image-Problem und völlig falsche Vorstellungen, wird Christine Richter deutlicher. Dann sei der wirtschaftliche Druck auszuhalten, der aus den katastrophalen Preisen resultiert. Und dann wäre da noch der politische Druck, der dadurch entsteht, dass sich die Bauern ständig mit neuen Verordnungen, Vorschriften und Reglementierungen konfrontiert sehen. Jüngstes Beispiel ist die Düngeverordnung, die wohl 2017 in Kraft tritt. Zwar sind die Milchpreise zuletzt bis November auf 31 Cent je Liter für die Erzeuger gestiegen, doch erst ab etwa 35 Cent wäre die Milchproduktion kostendeckend zu gestalten. Man kann also die finanziellen Löcher, die in den letzten zwei Jahren gerissen wurden, noch nicht stopfen. Die Preise für Schweinefleisch seien dagegen sehr schwankend. Zwischendurch gab es mal gute Erlöse, jetzt sei der Preis wieder gefallen.



„Wir müssen darauf hoffen, dass das Jahr 2017 besser wird“, so die Verbandschefin. Immerhin deutet derzeit beim Blick auf die Felder alles auf einen guten Start zumindest in der Pflanzenproduktion hin. Es hat ausreichend geregnet. Die Herbstsaaten konnten sich gut entwickeln. Solange ordentlich Schnee fällt, wäre auch starker Frost kein Problem für die noch jungen Kulturen. Alles andere müssen die nächsten Wochen und Monaten zeigen.