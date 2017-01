Lokalgeschehen

Samstag, 31. Dezember 2016

Ende 2017 soll auch hier der Verkehr dreispurig rollen

Aktuell ist die B 87 durchgängig befahrbar. Im Laufe des Jahres 2017 ist aber eine weitere Vollsperrung geplant.

Foto: TZ/Archiv (N. Wendt)

Torgau/Mockrehna. Erst Anfang Januar wird das Bauprogramm das Landesamtes für Straßenbau und Verkehr für 2017 perfekt gemacht, heißt es seitens der Behörde. Entsprechend steht bisher nicht konkret fest, wie viele und welche Projekte im neuen Jahr letztendlich in Angriff genommen werden können.



Lediglich bei einer Maßnahme herrscht schon jetzt Sicherheit: Im Frühjahr 2017 werden die Arbeiten für den dreispurigen Ausbau der B 87 westlich Torgau im vierten Abschnitt zwischen dem Abzweig Gräfendorf und der Kreuzung „Stern“ bei Klitzschen wieder anlaufen. Dafür wird die Bundesstraße erneut voll gesperrt. „Allerdings ist dann vorgesehen, den fertiggestellten südlich der B 87 parallel verlaufenden Wirtschaftsweg für die Verkehrsführung aus Richtung Leipzig zu nutzen. Die Gegenrichtung wird wieder über die B 183 und S 16 umgeleitet“, heißt es in einer Mitteilung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Die Verkehrsfreigabe der Straßenbauleistungen an der Bundesstraße 87 ist Ende 2017 geplant. Die Gesamtkosten für den 4. Abschnitt des Ausbaus westlich von Torgau betragen rund sechs Millionen Euro, die von der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden.