Samstag, 31. Dezember 2016

"Luthers Kirchweih" soll keine Eintagsfliege bleiben

Pia Schilberg

Foto: TZ/Archiv

Torgau. Das Jubiläumsjahr der Reformation wartet 2017 in der Großen Kreisstadt Torgau mit einem dichtgepackten Veranstaltungskalender auf. Eine, die in der Flut der Termine den Überblick nicht verliert, ist Pia Schilberg, Koordinatorin für die Reformationsdekade bei der Stadtverwaltung.



TZ: Womit will Torgau zum 500-Jährigen punkten?

Pia Schilberg: In Torgau warten weniger die Groß-Events wie in Wittenberg als vielmehr ein ganzjähriges, abwechslungsreiches Kulturprogramm und eine einmalige Dichte an authentischen und zum Teil neu präsentierten Reformationsorten – allen voran Schloss und Schlosskapelle mit der Chance auf den Erhalt des UNESCO-Welterbetitels, die Superintendentur, die neu gestaltete Katharina-Luther-Stube oder das Spalatinhaus.



Ab wann gibt es im Spalatinhaus etwas für die Besucher zu erleben?

Am 21. Mai wird die Ausstellung „Klang & Glaube“ zum Leben und Wirken von Johann Walter und Georg Spalatin eröffnet. Verbunden ist dies mit der zentralen sächsischen Eröffnungsveranstaltung des Internationalen Museumstages und einem bunten Rahmenprogramm.



Ein klares Zeichen hinsichtlich der Reformation...

Ein Bekenntnis zu Torgau als bedeutendster Reformationsstadt in Sachsen und zugleich eine Würdigung der reichen Torgauer Museumslandschaft. Reformation soll aber nicht nur historisch, sondern auch unter gegenwärtigen Bezügen beleuchtet werden. Einen Bogen ins Heute spannen beispielsweise der Reformer’s Day am 27. Mai als Beitrag zum Kirchentag auf dem Weg, das Theaterstück des Johann-Walter-Gymnasiums „HerrInnen Käthe“ mit Premiere am 25. März und auch der Europäische Stationenweg am 25. April mit dem Titel „Torgau baut Brücken. Reformation –Begegnung – Gegenwart“.



Wie wird in der Katharina-Luther-Stube Geschichte und Gegenwart verbunden? Sie sprachen bereits Veränderungen an…

Die in die Jahre gekommene Dauerausstellung wird neu konzipiert und zum 1. April wiedereröffnet. Mit einer zeitgemäßen Gestaltung und neuen Vermittlungsansätzen erzählt das Museum vom bewegten Leben Katharinas. Die Darstellung der Rezeption wird aktualisiert und auch die Preisträgerinnen des Katharina-von-Bora-Preises finden in der medialen Erweiterung einen Platz.



Apropos es soll Überlegungen geben, sich vom Katharina-Tag und der Vergabe des Katharina-von-Bora-Preises zu lösen…

Fest und Preis waren, respektive sind zunächst auf die Lutherdekade bis 2017 ausgerichtet. Im Jubiläumsjahr werden nochmals alle bisherigen Preisträgerinnen nach Torgau eingeladen, um die Gäste daran teilhaben zu lassen, wie sich die Projekte seit der Preisverleihung entwickelt haben.



Der Volksfestcharakter soll aber nicht beibehalten werden. Dieser war in den vergangenen Jahren ja ohnehin weniger ausgeprägt …

Leider. Programm und Preisverleihung sorgten zwar seit 2011 für überregionale Aufmerksamkeit, aber das Renaissance-Fest litt zum einen stets unter extremen Temperaturen, zum anderen schien die Identifikation der Bevölkerung mit dem Fest zu fehlen. Daher soll nun ab 2017 das Rahmenprogramm mit Stadtfestcharakter in den Oktober verlegt und erweitert werden.



Zuvor wird’s ab Mai im Schloss regelrecht goldig. Was hat es mit der neuen Ausstellung auf sich?

Ab dem 19. Mai präsentieren hier die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) eine thematische Zusammenschau der Ausstellungshöhepunkte seit dem Jahr 2012. Darüber hinaus wird der Glanz des kurfürstlichen Hofes anhand in Torgau gefertigter Goldschmiedekunst dargestellt, darunter die sogenannte Torgauer Apotheke – ein reich verziertes Medikamentenkästchen aus dem Grünen Gewölbe. Welchen Wert der Ausstellung insgesamt zukommt, ist auch daran ablesbar, dass mit Prof. Dr. Marion Ackermann die neue Generaldirektorin der SKD zur Eröffnung am 18. Mai in Torgau erwartet wird.



Goldschmiedekunst hin oder her – der kulturelle Höhepunkt dürfte wohl im Herbst verortet sein, oder?

Ab September verspricht zunächst die Eröffnung der Kurfürstlichen Gemächer mit einer multimedial ausgerichteten Ausstellung eine spannende Zeitreise. Die Festtage zum 5. Oktober – dem Datum der Schlosskirchenweihe durch Martin Luther im Jahr 1544 – sollen dann den feierlichen Höhepunkt des Torgauer Reformationsjahres bilden. Unter dem Titel „Luthers Kirchweih“ ist rund um Schloss Hartenfels und in der Altstadt ein breit gefächertes Kultur- und Unterhaltungsprogramm geplant, darunter Lichtinstallationen, Kirchenkonzerte, historisches und zeitgenössisches Markttreiben sowie Live-Musik auf zwei Bühnen.



Eine Eintagsfliege?

In Verbindung mit dem Altstadtfest und der Museumsnacht soll „Luthers Kirchweih“ auch langfristig im Torgauer Veranstaltungskalender verortet werden und damit die Bedeutung der Schlosskapelle als dem ersten und wegweisenden evangelischen Kirchenbau stärker im Bewusstsein verankern.