Lokalgeschehen

Samstag, 31. Dezember 2016

Verdacht auf Vogelgrippe am Großen Teich

Dr. Barbara Lemm vom Veterinäramt holt den toten Schwan aus dem Wasser. Sie hat dabei Schutzkleidung an. Ein Polizist ist ihr behilflich.

Foto: TZ/N. Wendt

Torgau. Ein toter Jungschwan sorgte Freitagnachmittag für Aufsehen am Großen Teich in Torgau. Auf Grund der aktuellen Situation bestand sofort die Sorge, es könnte sich um den nächsten Fall von Vogelgrippe in Nordsachsen handeln. Eine Spaziergängerin war auf das tote Tier aufmerksam geworden und hatte – weil sie nicht genau wusste, wohin sie sich wenden könnte – die Torgauer Zeitung informiert. Das Landratsamt verwies die TZ allerdings an das Polizeirevier weiter, da die zuständigen Mitarbeiter nicht mehr erreichbar waren. Schließlich wurde Dr. Barbara Lemm verständigt. Die diensthabende Mitarbeiterin des Veterinäramtes barg den toten Schwan, der sich im Uferbereich befand, und brachte ihn umgehend in die Landesuntersuchungsanstalt nach Leipzig.



Bereits am Montag soll das Ergebnis feststehen. Wird tatsächlich die Vogelgrippe nachgewiesen, ist sofort ein Sperrbezirk auszurufen. Im Landkreis wurde der H5N8-Virus erstmalig am 23. November bei einer toten Stockente im Delitzscher Stadtgebiet nachgewiesen. Einen erneuten Ausbruch der Geflügelpest stellte das Friedrich-Loeffler-Institut bei einem tot aufgefundenen Schwan in der Kiesgrube Zschepplin amtlich fest. Das Landratsamt rief daraufhin sofort einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von sieben Kilometern aus. Die Behörde verwies darauf, dass nach wie vor Stallpflicht für Geflügel gilt.