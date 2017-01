Lokalgeschehen

Samstag, 31. Dezember 2016

Wenn Zahlen eine eigene Geschichte erzählen





Torgau. 2017 wird ein aufregendes, ein spannendes Jahr mit vielen Höhepunkten und noch zu schreibenden Erfolgsgeschichten. Aus dieser Erwartung heraus hat das Team der Torgauer Zeitung das Titelbild für die heutige Silvesterausgabe erdacht und zusammengesetzt. Für jede Zahl gibt es dabei eine ganz eigene Begründung für ihre Gestaltung.



Darum so eine Zwei

Die erste Ziffer der TZ-Titelzahl war ein besonders leckeres Exemplar. Gefertigt aus einem Roggenmischteig wurde diese von der Landbäckerei Schröder eigens für die Silvesterausgabe angefertigt. Doch welche Bedeutung hat eine gebackene Ziffer auf der Titelseite der Torgauer Zeitung? Die Antwort darauf lautet: Steven Thamm. Nicht nur, dass sich der 20-jährige Großtrebener mit seiner ausgesprochen gut abgeschlossenen Gesellenprüfung für den Wettbewerb als Sachsens bester Nachwuchsbäcker qualifizierte, er gewann diesen auch noch. Dank seines intensiven Trainings durch seinen Meister Heiko Schröder, in dessen Bäckerei er seine Ausbildung absolvierte, konnte er sich gegen seine Kontrahenten durchsetzen und den Titel in die kleine, ostelbische Kommune tragen.

Zu einem weiteren Titel reichte es für den Bäckergesellen leider nicht. Zwar trat er auch im bundesweiten Wettbewerb an, dieser fand vor gut anderthalb Monaten in Weinheim, Baden-Württemberg, statt, doch konnte er hier nicht genügend Punkte erringen, um einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen. Nichtsdestotrotz schilderte er der Torgauer Zeitung die Erfahrungen der beiden Wettbewerbe und versicherte, dass er auf jeden Fall auch 2017 in seinem Traumberuf bleiben möchte und seinen Meistertitel bei Schröders absolvieren wird.



Darum so eine Null

Nun, was den tieferen Sinn des Wahllogos in der 2017 ausmachen könnte, bedarf sicherlich keiner weitgreifenden Erklärung. Es ist bekannt, dass im neuen Jahr ein ebenso neuer Bundestag gewählt wird. In den nächsten Monaten wird das Thema Wahlen also sehr präsent in der Torgauer Zeitung sein. Eine Reihe von Kandidaten ist bereits bekannt: Susanna Karawanskij (LINKE), Marian Wendt (CDU), Rüdiger Kleinke (SPD), Christoph Waitz (FDP). Folgen könnten noch Grüne und AfD.



Darum so eine Eins

Die Eins kommt nicht von ungefähr: Sie steht für eine Erfolgsgeschichte, die ein mittelständisches Torgauer Unternehmen seit Jahrzehnten schreibt. Die Torgauer Maschinenbau GmbH ist nach eigener Angabe Weltmarktführer in der Herstellung sogenannter Heat-Soak-Testöfen. Dies sind – einfach gesagt – übergroße Container, in denen hochwertiges Einscheibensicherheitsglas bei 290 °C auf Tauglichkeit getestet wird. In diesem Jahr konnten die Elbestädter zwölf solcher hochspezialisierten Nischenprodukte verkaufen – allein direkt auf der September-Messe in Düsseldorf waren es drei. Weltweit sind es bisher 223. Klar, dass die Stimmung bei Geschäftsführer Eckhard Knöchelmann bestens ist, obgleich jene Sparte nur 20 Prozent des Unternehmensumsatzes ausmacht. Denn auch das Gros – die Anlagentechnik – floriert. Die Kunden des Unternehmens befinden sich mittlerweile in 62 Ländern, die unter anderem mit Förder- und Verkettungstechnik made in Torgau beliefert werden. Vor allem die riesigen Märkte in den USA und China zählen dazu, nicht zuletzt wegen der dort boomenden Flachglas- und Photovoltaikindustrie. Im vergangenen Jahr erzielten die Torgauer ein Umsatzplus von 40 Prozent. „Wir haben eben die richtigen Produkte. Standard kann jeder“, blickt Knöchelmann erwartungsvoll aufs kommende Jahr voraus.



Darum die verflixte Sieben

Die Geschichte hinter der Ziffer 7 ist schneller geschrieben, als diese von unserem „Setzer“ Tilo Wanka aus unserer Kreativabteilung kreiert wurde. Denn der Findungsprozess dauerte etliche Stunden mehr. Machte ordentlich Arbeit. Bei dieser letzten Zahl der Jahreszahl 2017 wollten wir einen Zusammenhang mit dem Reformationsfest im kommenden Jahr herstellen. Die 7 steht im Titelfoto für 500 Jahre Reformation.

Und in diesem speziellen Fall ging es um viel Phantasie, Design und räumliche Wahrnehmung plus ganz viel kreative Arbeit. Um den fotografischen Bogen zum 2017er Reformationsfest spannen zu können, benötigten wir als erstes ein aussagekräftiges Foto. Denn aus dieser fotografischen Grundlage suchten wir für unsere Zahl einen besonders aussagekräftigen Bildausschnitt. Doch zuerst wurde eine schöne Ziffer aus der Typografie herausgesucht, die dann quasi als Schablone auf das Bild aufgelegt wurde. Diese wurde dann so lange auf dem Foto hin und her geschoben, bis der perfekte Ausschnitt gefunden war. Kurz gesagt: Bis viele und aussagekräftige Details in der Nummer sieben zu sehen waren, die unser TZ-Leser sofort in den Zusammenhang mit 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 bringt.



Unsere kreative Kollegin Denise und Tischnachbar Tilo Wanka fanden diese Komposition der 2017 zunächst wenig charmant und eher leserunfreundlich. Beide waren von der Idee ihrer Kollegen aus der Redaktion nicht gerade erfreut, hatten sie doch die wahrlich nicht einfache Aufgabe die Idee von der 2017 interessant umzusetzen. Und die Ziffer Sieben machte dabei zweifelsohne die meiste Arbeit. Doch unsere beiden Kollegen, die diesem Projekt anfangs recht skeptisch gegenüberstanden, haben sich in den zurückliegenden Wochen ordentlich ins Zeug geworfen und ein tolles Titelbild gestaltet. Dafür, Dankeschön!team