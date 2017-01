Lokalgeschehen

Samstag, 31. Dezember 2016

Was darf 2017 nicht wieder passieren?

Torgau/Nordsachsen. Normalerweise drehen sich Umfragen zum Jahreswechsel um gute Vorsätze oder den Blick zurück ins ausklingende Jahr. Die TZ packte beides in eine Umfrage und wollte wissen, was mit Blick auf 2016 im neuen Jahr nicht wieder passieren darf.



Ronald Rabe, Dommitzsch: Dass die Behörden so rigoros handeln, ohne auf des Volkes Stimme – also ohne auf die Einwohner von Dommitzsch – zu hören, wenn es um Dinge der Region geht. Der Abriss des Fährhauses, angeblich aus Gründen des Hochwasserschutzes, hat mich tief bewegt. Ich kann nicht verstehen, dass da keine andere Lösung zu finden war. Die Gaststätte und dieses Ausflugsziel fehlen jetzt. Selbst Fremde reiben sich verwundert die Augen, wenn sie jetzt dort vorbei kommen. Auch sie verstehen die Welt nicht mehr.



Karl-Friedrich Potzelt, Torgauer Wirteverein: Es ist ja schön und gut, wenn Sachsenradio-Moderator Silvio Zschage bei uns Weihnachtsatmosphäre schnuppern wollte. Doch 2017 kann er getrost woanders schnuppern gehen. Unseren Weihnachtsmarkt mit denen in Görlitz oder auch Schwarzenberg zu vergleichen, ist wie der Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen oder vom MDR mit Arte.

Rainer Runge, Gebietsverkehrswacht: Die Ereignisse der letzten Wochen haben mich sehr bewegt. Ich hoffe persönlich, dass diese so nicht wieder geschehen. Des Weiteren bin ich dieser Tage verstärkt mit den Gedanken bei jenen Menschen, beispielsweise Polizisten, die an Tagen wie Silvester arbeiten, alles im Griff haben und für Sicherheit sorgen.



Karl-Otto Weck (Belgern): Ich habe mich riesig über den Aufstieg von RB Leipzig gefreut und hoffe, dass sie so schnell nicht wieder aus der 1. Bundesliga absteigen. Wahnsinnig habe ich mich auch über die Entscheidung gefreut, dass die Red-Bull-Arena erhalten bleibt und dass kein neues Stadion, irgendwo an der Autobahn, gebaut wird. Das Stadion gehört einfach zur Leipziger Innenstadt.



Martina Francke, Vorsitzende SV Strelln/Schöna: Ist das eine allgemeine Frage? Dann kann die Antwort nur lauten: Terroranschläge! Das muss unbedingt verhindert werden in Zukunft. Sprechen wir über Lokales, dann hoffe ich auf ein Jahr, in dem die Gemeinde nicht wieder so passiv ist. Der geplante Straßenbau in Strelln ist gut und schön, aber das kommt ja nicht von der Gemeinde. Ich denke da beispielsweise an unser Sportlerheim und die Heizung, die schon ewig nicht mehr funktioniert. Wir erhalten keine Unterstützung. Wenn wir nicht selber Hand anlegen, ginge gar nichts voran. Gleiches gilt für den Park. Ohne unser Parkfest würde nichts passieren. Und auch beim Verkauf der Schule hat sich nichts getan. team