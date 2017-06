TORGAU Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

TORGAU #Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

NORDSACHSEN Kuriose Straftaten Aus dem Gerichtssaal: Mann muss zahlen, weil er sein Auto „unter Strom“ und ohne Fahrerlaubnis schob. mehr…

TORGAU Zwei Sachsen im Religionskonflikt Öffentlicher Vortrag des Torgauer Geschichtsvereins im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum mehr…

NORDSACHSEN Däumelinchen zu Besuch Der Forstbezirk Taura lädt am 18. Juni Groß und Klein zum „Tag der offenen Tür“ in die Walderlebnisscheune nach Taura ein. Der Eintritt ist frei. mehr…

TORGAU Ein Prinz ruft auf, seinen Mann zu stehen Vor dem Konzert der Prinzen in der vergangenen Woche hatte das Jugendteam Torgau die Chance, Sebastian Krumbiegel zu seinem Buch "Courage zeigen" zu interviewen. Hier ein kleiner Auszug: mehr…

BELGERN-SCHILDAU Nach Halx-Rückzug: Griem neuer Vize Das Personalkarussell im Stadtrat hat weiter Fahrt aufgenommen und in der Sitzung am letzten Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. mehr…

TORGAU Vor 20 Jahren: "Amanda" trabte vors Rathaus Sonne, Sand und Pool – und dann noch der Auftritt von „Amanda“. Auf Torgaus Markt spielten sich vor 20 Jahren recht ungewöhnliche Dinge ab. mehr…

TORGAU "Brücken-Zuschuss" für Jugendherberge Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab gestern Mittag an Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth einen Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. mehr…

NORDSACHSEN Bittere Pillen und ein Lichtblick Mitglieder des Regionalbauernverbandes Torgau trafen sich zu Flurschau und Mitgliederversammlung. Der Regen hat die brenzlige Situation in der Landwirtschaft ein bisschen entspannt. mehr…

Der Blick auf den Kick … … mit den Vorschauen auf:

• Landesklasse Nord | 29. Spieltag

• Ur-Krostitzer Nordsachsenliga | 25. Spieltag

• Kreisliga Nordsachsen | 25. Spieltag

und dem Rotebrauseblogger mehr…

TZ-Sportvorschau Tolle Nachwuchs-Leichtathletik gibt es morgen live im Torgauer Hafenstadion zu erleben, wo die Wettkämpfe im Rahmen der Sparkassen-Kreis-, Kinder- und Jugendspiele ausgetragen werden.

Diese und weitere Termine finden Sie hier nachfolgend. mehr…

Etwas mehr erhofft Die sächsische Landeshauptstadt Dresden war Ende Mai Austragungsort der diesjährigen Offenen Sächsischen Meisterschaft im 2000-Meter-Kutterrudern. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 9. Juni als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: • Die 17. Kinderparty öffnet am Samstag um 10 Uhr ihre Pforten

• „Tag des offenen Gartens“ am Sonntag bei Silvie Ebermann in Prettin

• Keine Langeweile in den Sommerferien

• Tipps zum Wochenende mehr…

Die TZ-Historienseite als Downoad In dieser Woche mit folgenden Themen:

• Städtepartnerschaft Torgau und Sindelfingen – vor 30 Jahren fing alles an

• Torgau im frühen 20. Jahrhundert

• Jugend im Krieg

• Aus der Beilroder Dorfchronik mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

