Niveau 2018 halten und ausbauen

Zwischen den Feiertagen, sprich am letzten Mittwochnachmittag, traf sich der erweiterte Vorstand des SSC Neiden 1997 zu seiner letzten Sitzung im Jahr 2017. Gemeinsam wurde im „Taubenschlag“ am Österreicher Jahresbilanz gezogen und einige Schwerpunkte für das kommende Jahr ausgelotet.

Das Jahr 2017, welches ganz im Zeichen des 20-jährigen Gründungsjubiläums des Vereins stand, war alles in allem ein gutes Jahr. Zahlreiche kleinere aber auch größere Wettkämpfe und Veranstaltungen des Schießsportclubs ließen sich ohne weitere Probleme im vollen Terminkalender organisieren und realisieren. Als besonders erfolgreich waren der Nachwuchs-Sparkassen-Cup (Wurfscheibe), der Fordcup (Trap) sowie der erstmals ausgetragene Deutschland-Cup in der Laufenden Scheibe mit über 30 Startern zu werten.

Auch die Zusammenarbeit mit der Oberschule Torgau Nordwest im Rahmen der Sportklassen mit der sogenannten dritten Sportstunde wurde als großer Erfolg resümiert und wird 2018 fortgesetzt.

Der SSC Neiden 1997 verzeichnete neben wenigen Austritten im Laufe des Jahres zahlreiche Neuzugänge, vornehmlich im Nachwuchsbereich, dessen Sportler auch schon erste Wettkämpfe erfolgreich bestritten. So ist die Mitgliederzahl mit aktuell 95 nahezu konstant.

Nicht zu vergessen war das 20-jährige Jubiläum in diesem Jahr. Neben dem großen Vereinsfest im August wurde vor kurzem am Tag der Gründung, dem 24. November, eine Festveranstaltung vom SSC Neiden 1997 ausgerichtet. Es waren neben verdienstvollen Mitgliedern, Vertreter des Landratsamtes, des Sächsischen Schützenbundes, Kreissportbundes sowie Sponsoren eingeladen. Letztlich war es ein sehr erfolgreicher Abend, mit einem ertragreichen Austausch zwischen den Schützen und ihren Förderern.

Ulf Trümper überbrachte den Vereinsmitgliedern die Grüße des Landesrates des Landkreises

Besonders stolz ist der Verein auf die gerade vom Sächsischen Schützenbund bestätigten Leistungssportler mit Kaderstatus im Wurfscheibenbereich. Der Verein verfügt derzeit über drei Bundeskader und drei Landeskader. Diese gilt es durch kontinuierliches Training im neuen Jahr zu fordern und fördern für bevorstehende Wettkämpfe, die sowohl national als auch international sein werden. Diesbezüglich gilt der Dank des Vereinsvorstande vor allem dem neuen Trainer Peter Neumann, der in kürzester Zeit die jungen SSCN-Sportschützen auf ein hohes Niveau gebracht hat. Trainer Rico Heyde ist für das Training und die ersten Erfolge im Nachwuchsbereich der Neuzugänge in der Disziplin Laufende Scheibe zu danken. Ein Dank geht auch an die Eltern der Nachwuchssportler, die mit ihrem Engagement einen entscheidenden Beitrag für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Verein leisten. Es ist besonders erfreulich, dass im Luftgewehrbereich wieder „kleiner“ Nachwuchs in der Schießhalle steht.

Auch in diesem Jahr hat sich der Verein zahlreiche Aufgaben gestellt. Neben der weiteren Festigung der Nachwuchsarbeit und dem Erhalt aller Schießanlagen, steht die technische Optimierung des Wurfscheibenstandes an, um Training und Wettkämpfe noch effektiver anbieten zu können. Zahlreiche Veranstaltungen, beginnend im Januar, verdeutlichen die weiterhin sehr gute Frequentierung und Nutzung der Anlagen, die nach wie vor zu den besten Sachsens gehören. Immer wieder loben vor allem die Gäste die hervorragenden Bedingungen sowohl im jagdlichen, als auch im sportlichen Schießen, die sie beim SSC Neiden 1997 vorfinden. Dieses Niveau gilt es auch 2018 zu erhalten und weiter auszubauen.

