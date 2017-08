Verheißungsvolle Premiere

Süptitz. Nicht Kleckern sondern Klotzen war am Montagnachmittag in der Kursächsischen Amtsschäferei (bis 1760) angesagt: Wettbewerbsneuling Süptitz wollte sich beim Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ von seiner allerbesten Seite zeigen. Kurios: Die riesige Halle auf dem von der Familie Oetjens herrlich sanierten Zietenhof liegt nicht etwa auf Süptitzer sondern auf Großwiger Flur. Und die Großwiger waren es dann auch, die nach anfänglicher Zusage ihre Teilnahme am Wettbewerb schließlich doch noch abgesagt hatten.

Die Jurymitglieder waren dieselben, die bereits vor wenigen Tagen in Arzberg Station machten. Auch der Ablauf entsprach im Grunde genommen jenem der Ostelbier. Ansprache, Vorstellungsrunde, Runde durchs Dorf, Beratung. Allerdings wartete Süptitz mit einer Premiere auf, die nicht nur Jury-Vorsitzende Uta Seidel verdutzt dreinblicken ließ. Denn diesmal musste sich Seidel von ihren Jury-Leuten wohl oder übel trennen. „Wir haben so viel vorbereitet. Das schaffen wir nicht in einem Durchgang“, empfing Ortsvorsteher Peter Klepel die Herren und Damen vom Landratsamt. Und damit meinte Klepel nicht nur die Schnittchen, die von der Frauensportgrupppe des SV Süptitz am Morgen unter anderem mit Käse aus dem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb Scholz zurechtgemacht wurden.

Süptitz holte an jenem Nachmittag sämtliche Vereine und Gruppierungen an einen Tisch. Dazu noch Vertreter der Kita, Teile des Gemeinderats, der Feuerwehr und sogar einen in historische Uniform gekleideten Pandur (Klaus Prasako), der sich bestens mit der Geschichte des Siebenjährigen Kriegs auskannte.

Bürgermeister Wolfgang Sarembe hielt sich obgleich ganz vorn am Tisch sitzend deutlich im Hintergrund. Der Großwiger genoss das Treiben um ihn herum. Beim Flaxen mit Pfarrerin Ann-Sophie Schäfer sprach er ganz optimistisch vom Sieg, den die Süptitzer auf Kreisebene wohl einfahren werden.

Ob‘s damit tatsächlich klappt, steht allerdings erst Ende September fest. Allein aus dem Altkreis Torgau bekommt es der Dreiheider Ortsteil mit den bereits erwähnten Arzbergern, den Langenreichenbachern und Wörblitzern zu tun. Im gesamten Landkreis gehen 14 Ortschaften ins Rennen. Apropos rennen: Das konnte Renate Stecher (geb. Meißner) auch ganz gut. Die gebürtige Süptitzerin gehörte in den 1970er Jahren zu den weltbesten Sprinterinnen. Für die DDR startend wurde sie dreifache Olympiasiegerin und fünffache Europameisterin. Sie war die erste Frau, die die 100 Meter unter 11 Sekunden (handgestoppt) lief. 2011 wurde Renate Stecher in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen, am vergangenen Wochenende war sie bei Freunden in Süptitz zu Besuch. Das Sportvorbild Stecher nahm Ingbert Nitzsche, langjähriger Vorsitzender des Schießsportclubs Neiden zum Anlass, um eine weitere Süptitzer Sportskanone hervorzuheben. Schütze Paul Pigorsch habe die Nominierung zur Weltmeisterschaft nun in der Tasche. Doch was haben die Neidener Schützen mit der Vorstellungsrunde der Süptitzer am Hut? Nitzsche erinnert: „Es waren einst die Süptitzer Jäger, die den Grundstein für den Schießsport in Neiden legten.“ Heute freilich hegt man die Flur rund um Süptitz und sorgt natürlich auch für Wildnachschub in den örtlichen Gefriertruhen. Nitzsche stellte sich aber auch als Vorsitzender der neugegründeten BUND-Ortsgruppe vor, die sich im Spannungsfeld zwischen HIT und einer geplanten Legehennenbatterie um einen lebenswerten Heimatort bemüht.

Ganze zwei Stunden zogen so ins Land, bevor die Jury in drei Gruppen in Richtung Natur, Vereinsleben und Gemeindeleben aufbrach. Musikalisch unterbrochen wurden die Redebeiträge von den Frauen der Gymnastikgruppe. Am Ende sollte es gar derart knapp werden, dass dem Gemeinderat Bernd Gasch nur noch wenig Zeit blieb, um die Frage, ob Süptitz tatsächlich Zukunft habe, mit einem selbstbewussten Vortrag zu beantworten. Natürlich habe der Ort, der in den 90ern etwa 800 Einwohner zählte und mittlerweile bei gut 1100 angekommen sei, Zukunft. „Süptitz wächst“, sagte Gasch. Dies liege daran, dass in Dreiheide seit Mitte der 90er Jahre solide gewirtschaftet werde. Die Steuerlast liege noch immer am unteren Ende im Freistaat. Die Gemeinde müsse keinen Schuldendienst leisten. Für wirtschaftliche Stabilität sorge eine Vielzahl von Gewerbetreibenden. Nicht eine Gewerbefläche liege brach.

• Die einzelne Jury-Stationen waren:

- Gruppe Natur: Die Lasske, Denkmal, Hölzchenteich, Gärtnereiteiche

- Gruppe Gemeindeleben: Eigenheimstandort, Ziegenstall Scholz, Heimatstube, Gärtnerei Sachse, Gewerbegebiet, Kreisverkehr, Kindergarten

- Gruppe Vereinsleben: Sportplatz, Feuerwehr, Kirche, Heimatverein