Nordsachsen. Die TZ berichtete in dieser Woche auf der Sachsen-Seite über die Ergebnisse einer Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft zur Wohnungssituation in Sachsen. Als drastische Fehlentwicklung wurde da kritisiert, dass im Landkreis Nordsachsen der Bestand an Wohnungen um 209 gestiegen sei, obwohl keine neuen benötigt würden. Wie ordnet Landrat Kai Emanuel (parteilos) diese Ergebnisse ein? Die TZ fragte nach.



TZ: Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Studie? Nehmen Sie die Kritik an?

Kai Emanuel: Da fällt mir als erstes ein ländliche Weisheit ein: Im Durchschnitt war der See einen Meter tief, und trotzdem ist die Kuh ertrunken.

Das heißt?

Im Durchschnitt mag stimmen, dass insgesamt keine weiteren Wohnungen benötigt würden. Dennoch gibt es an der einen Stelle eben Bedarf an neuem Wohnraum und an anderer Stelle nicht. Es baut doch keiner zur Erhöhung des Leerstands. Unser Landkreis ist heterogen. Er reicht vom Schkeuditzer Flughafen im Westen rund 100 Kilometer bis an die Elbe im Osten. Da gibt es völlig verschiedene Problemlagen, die sich nur regional differenziert lösen lassen.



Wie wollen Sie dieser vielfältigen Problemlagen Herr werden?

Indem wir uns wissenschaftlich fundiert damit auseinandersetzen. Gerade erst hat das Landratsamt beim Leibniz-Institut für Länderkunde eine Demografie-Studie in Auftrag gegeben. Die Leipziger Forscher sprechen bereits von drei sich überlagernden Trends: Reurbanisierung und Wachstum der Großstädte, Stabilisierung im ländlichen Raum und internationale Wanderungen.



Was passiert dann mit Ihrer Studie?

Die wissenschaftliche Untersuchung der demografischen Entwicklungen soll uns die Möglichkeiten geben, Zukunftsszenarien für Nordsachsen zu entwickeln und den Landkreis optimal aufzustellen.



Zumindest das, was dann noch von ihm übrig ist…

Auch wenn Leipzig wächst: Im Saldo verzeichnet Nordsachsen seit 2014 Wanderungsgewinne gegenüber der Großstadt, insbesondere in deren Umlandgemeinden. Und bei entsprechender Nachfrage entstehen dort auch neue Wohnungen. Was nichts am Leerstand andernorts ändert. Wodurch es im Landkreis dann insgesamt mehr Wohnungen geben kann, als tatsächlich benötigt. Aber eben nur im Durchschnitt. Wie bei der Kuh in dem Teich, der eigentlich nur einen Meter tief ist.