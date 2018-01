"Abwicklung des Altstadtvereins läuft ohne Probleme"

Torgau. Die letzte Mitgliederversammlung Ende November 2017 hatte es beschlossen: Zum 31. Dezember 2017 soll sich der Torgauer Altstadtverein, Mitte der 1990er Jahre gegründet, auflösen. Er hat seine Bedeutung verloren, so lautete das Votum seiner zuletzt 32 Mitglieder. Was mittlerweile passiert ist, erfragte die Torgauer Zeitung bei Henry Goldammer. Er wurde als einer von drei Liquidatoren benannt.



TZ: Herr Goldammer, wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

H. Goldammer: So, wie es zum jetzigen Zeitpunkt sein sollte. Es läuft alles. Der Verein hat sich beschlussgemäß zum Jahresende aufgelöst. Jetzt durchlaufen wir die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Sperrfrist.

Das bedeutet was?

Als Liquidatoren dürfen wir keine neuen Rechtsgeschäfte mehr tätigen. Aber eventuell anfallende Forderungen aus dem Inventarverkauf und Verbindlichkeiten, etwa die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 und Notargebühren, werden das Vereinsvermögen von 4000 Euro noch eimal ändern. Der daraus resultierende Betrag wird für ein Jahr, also bis Ende Dezember 2018, eingefroren. Das ist bundesdeutsches Gesetz und gilt für jede Vereinsauflösung.



Was passiert am 31. Dezember 2018?

So, wie es die Mitglieder zuletzt beschlossen haben, kommt die übrig gebliebene Summe einem karitativen Zweck zugute, dem Torgauer Verein Sternenkinder. Der Altstadtverein hört dann endgültig auf zu existieren. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen



Vielleicht noch ein paar Worte zur Mitarbeit am Händlerstammtisch?

Dieses Forum, von der Torgauer Oberbürgermeisterin ins Leben gerufen, hat sich tatsächlich als gutes Pedant zum Altstadtverein erwiesen. Das konnte man bei der letzten Zusammenkunft des Jahres 2017 recht gut feststellen, wo sehr intensiv in großer Runde miteinander geredet wurde. Es kommen Händler dorthin, die wirklich interessiert am Thema sind. Über die Stadtzeitung wird der Termin bekanntgegeben, und jeder kann dabei sein. Das Forum ist öffentlich. Wer möchte, kann auch seine E-Mail-Adresse abgeben und sich darüber einladen lassen. Nicht zuletzt laden interessierte Händler auch andere Händler ein. Ich freue mich jedenfalls sehr über diese Möglichkeit der Kommunikation, und die klappt in dieser Runde ganz gut.