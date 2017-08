Beilrode. Am heutigen Samstag werden in der Beilroder Grundschule 34 Kinder eingeschult. Am Montag erwartet die Jungen und Mädchen allerdings eine Einrichtung, die noch nicht gänzlich frei von Bauarbeitern ist. Zum Stand der Dinge befragte die Torgauer Zeitung gestern Bürgermeister René Vetter.

TZ: Herr Vetter, die energetische Sanierung der Grundschule ist weit vorangeschritten. Wie weit genau?

R. Vetter: Ich bin froh, dass wir mit den Innenarbeiten soweit fertig sind, dass die Grundschüler nichts mehr von einer Baustelle sehen. Für draußen benötigen wir allerdings noch ein wenig Zeit. Die Baumaßnahmen am Giebel zur Straßenseite sind fertiggestellt. Bis Mitte August werden dann auch die Arbeiten an der restlichen Fassade beendet werden können.

In der Grundschule sollte ein Blockheizkraftwerk installiert werden. Wie weit ist man hiermit?

Die neue Heizungsanlage, die den gesamten Schulkomplex in Kombination mit einer Pelletanlage versorgt, geht im September in Betrieb.

Sie haben sich am Donnerstag noch einmal mit der Schulleiterin getroffen. Worüber hat man gesprochen?

Es ging natürlich um den Stand der Vorbereitungen aufs neue Schuljahr. Bis auf kleinere Dinge ist hierbei alles im grünen Bereich. Natürlich haben wir auch über die Einschulung beider ersten Klassen gesprochen (heute 14 Uhr in der Ostelbienhalle, Anm. d. Red.). Das Besondere in diesem Jahr ist der Umstand, dass sich auch die Eltern der Erstklässler am Kulturprogramm beteiligen werden.