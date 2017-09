"An der langen Tafel im Schlosshof ist Platz für alle Gäste"

Torgau. Der bundesweite 11. Tafel-Tag steht am Samstag unter dem Motto „Die Tafeln: 60 000 helfende Menschen. Eine Stimme gegen Armut und Lebensmittelverschwendung“. Zudem machen die Tafel Torgau, andere Vereine, Beratungsstellen, die Polizei und Gleichstellungsbeauftragte auf das Thema „Häusliche Gewalt“ aufmerksam. Die TZ fragte dazu Sandra Spiegler, Vereinsvorsitzende der Tafel Torgau:

TZ: Wie beteiligt sich Ihr Verein an dieser Aktion?

S. Spiegler: Wir bauen wie in jedem Jahr im Schlosshof Hartenfels eine lange Tafel auf und würden uns freuen, wenn diese dicht umlagert wird. Auch der gemeinnützige Verein Wegweiser will vor Ort sein, der sich um benachteiligte Menschen kümmert. Zugleich feiern wir das zehnjährige Bestehen der Tafel Torgau.

Was tafeln Sie im wahrsten Sinne des Wortes dazu auf?

Wir laden alle Gäste ein, mit uns gemeinsam Mittag zu speisen und Kaffee zu trinken. Dazu bieten wir kostenfrei verschiedene Gerichte an, unter anderem Gegrilltes und Erbsensuppe sowie Getränke, außerdem Kaffee und Kuchen.

Die Einladung richtet sich an wen?

An jedermann, nicht nur an Bedürftige. Wir möchten mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen.

Wer stellt die Speisen zur Verfügung?

Unsere Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Einige Unterstützer sind mit dabei, unter anderem die Geschäftsführung der Lidl-Supermarktkette, die Sparkasse und der Lions Club.

Da gibt es sicher auch Geschenke!

(Sie schmunzelt!) Gewiss, aber das kann jeder vor Ort miterleben.