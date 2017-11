"Arzberg zeigt bereits gute Ansätze"

Arzberg. Um das herauszufinden, nimmt Arzberg am Modellprojekt „Familien im Zentrum - Auf dem Weg zur familienfreundlichen Kommune“ teil, das die Vereine Deutscher Familienverband Landesverband Sachsen (DFV) Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen (BKS) vorantreiben.



Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im September, bei der erste Ansätze zur Umsetzung entwickelt und entsprechende Arbeitskreise gebildet wurden, trafen sich die Verantwortlichen letzten Mittwoch erneut. Bei Kaffee und Kuchen kamen im Arzberger Mehrgenerationenhaus unter anderem der Bürgermeister und Leiter des Arbeitskreises Verwaltung, Holger Reinboth, die Vorsitzende des DFV und Leiterin des Arbeitskreises Familienorte, Beatrix Schnoor, die Leiterin des O-M-A und des Arbeitskreises Wohnen, Claudia Richter, sowie der Koordinator des Bürgerbusses und Leiter des Arbeitskreises Verkehr, Ronald Weidner, zusammen.



Besprochen wurden zum einen die bisherigen Ergebnisse in den einzelnen Gruppen. So ergab sich aus den Erkenntnissen des Themenbereiches Verwaltung bereits ein positives Bild der Kommune. „Sowohl das Landratsamt, die Gemeinderäte als auch die Verwaltungsgemeinschaft Beilrode haben angemerkt, dass Arzberg mit dem Mehrgenerationenhaus, dem Bürgerbus oder auch den Vereinen schon gute Angebote für Familien bietet“, berichtete Holger Reinboth. Doch es haben sich auch Verbesserungsansätze gezeigt: „Ein Vorschlag der Verwaltungsgemeinschaft war zum Beispiel, bei den Jugendämtern der jeweiligen Kommunen einmal pro Monat oder pro Quartal eine Sprechstunde einzurichten.“

Im Arbeitskreis Wohnen wurde unter anderem ein Willkommenspaket angedacht, das Familien beim Umzug in die Gemeinde erhalten. In der Gruppe Verkehr kam vor allem mehr Mobilität und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zur Sprache. Gleichzeitig entstand die Idee für einen neuen Zebrastreifen.

Im letzten Themengebiet, Familienorte, wurde neben einem Kinderbauernhof und einer Kinderkrankenstation vor allem im Hinblick auf junge Familien ein Platz zum „Chillen“, also zum Ausruhen, vorgeschlagen.



Insgesamt hat sich aber gezeigt, dass Arzberg bereits gute Arbeit geleistet hat. „Wir sind mit der Gemeinde als Modellkommune wirklich sehr zufrieden“, schwärmte Beatrix Schnoor. Der nächste Schritt ist nun die Abschlussveranstaltung des Projektes am 30. November in Dresden, bei der die bisherigen Ergebnisse vorgestellt werden. „Aber wir bezeichnen diese Veranstaltung trotzdem nicht als Ende. Sie ist ein Zwischenstopp und danach geht es weiter.“