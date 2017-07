"Aufhören wäre ein Fehler!"

Es wäre die Krönung der Reformationsdekade gewesen! Doch aus dem Weltkulturerbe-Titel für Schloss Hartenfels und die Schlosskapelle wird es in diesem Jahr nichts. Wie die TZ bereits berichtet hat, konnte der Erweiterungsantrag zum Weltkulturerbe Luthergedenkstätten, in den sich auch Torgau eingeklinkt hatte, die UNESCO nicht überzeugen. Wohin soll die Renaissancestadt an der Elbe nun steuern? „Schloss Hartenfels bringt die besten Voraussetzungen mit, um ins Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Torgau muss souveräner auftreten“, sagt Dr. Uwe Niedersen. Er hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Torgaus Rolle in der Reformation auseinandergesetzt und veröffentlicht am 9. August einen Sammelband, in dem namhafte Wissenschaftler auch die Rolle der Elbestadt beleuchten. TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber sprach mit ihm über die Gründe für die Ablehnung der aktuellen und die Lehren für eine neuerliche Bewerbung.



TZ: Herr Dr. Niedersen, warum war die Bewerbung kein Erfolg?

Uwe Niedersen: Das ist in der Tat eine hochkomplexe Angelegenheit. Die Initiative, bei der Weltkulturerbe-Kommission einen Erweiterungsantrag zu stellen, kam aus Sachsen-Anhalt. Der sehr richtige Ansatz lautete, dass sich die Reformation nicht allein auf das Wirken und die Person Luthers beschränken lässt. Dr. Stefan Rhein, der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt hat erklärt, dass die politischen, sozialen und kulturellen Aspekte der Reformationsepoche in der Forschung immer größere Beachtung finden. Als man auf die Suche nach Stätten ging, die diesen größeren Blick auf die Reformation widerspiegelten, kam auch Torgau ins Spiel. Gemeinsam mit anderen in Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie den Erweiterungen in Wittenberg und Eisleben sind es insgesamt 18 Stätten. Was ich dabei nicht verstanden habe, ist, dass zwar beispielsweise Mansfeld mit Luthers Elternhaus vertreten ist, nicht aber die Wartburg.



Warum betonen Sie die Wartburg so?

Nun, es war gerade die Wartburg, für die sich die UNESCO selbst Erweiterungen in Sachen Reformation vorstellen konnte. Im Grunde ist tatsächlich die Wartburg, selbst bereits 1999 Weltkulturerbe geworden, die Blaupause für einen erfolgreichen Erweiterungs-Kandidaten. Sie erfüllt die beiden wichtigsten Kriterien, die man im Internet bei der UNESCO übrigens auch nachlesen kann. Zum einen ist sie ein hervorragendes Beispiel für einen Typus von Architektur dieser Zeit. Zum anderen gibt es eine erkennbare unmittelbare ideelle Verknüpfung zwischen Burg und Reformation – wir alle wissen, Kurfürst Friedrich der Weise gewährte Luther dort Schutz und er konnte sich der Bibel-Übersetzung widmen. Sie können davon ausgehen, dass die Fachleute von ICOMOS, das ist eine Bewertungsgruppe, die der UNESCO zuarbeitet, genau mit diesem Wartburg-Blick daran gegangen sind, die 18 Bewerber-Stätten, deren Bundesländer ich nannte, zu sichten.



Wie viel Wartburg steckt Ihrer Meinung nach in Schloss Hartenfels?

Im Vergleich zu den anderen Stätten des Erweiterungsantrages das Meiste! Torgaus Schloss präsentiert sich darüber hinaus äußerlich hervorragend. Es sind Millionen an Steuergeldern in die Steine geflossen. Hartenfels ist in seinem aktuellen Zustand herausragend.



Und die inhaltliche Seite?

Da haben wir gute Karten, ich will nicht sagen, wir haben ein schon von allen hier am Ort erschautes Potenzial! Doch es gilt jetzt, intensiv Hausaufgaben zu machen, um es erfolgreich abrufen zu können, indem wir das ehemalige ernestinische Residenzschloss Hartenfels noch mehr als das in den Mittelpunkt rücken, was es vor rund 500 Jahren war: politisches Zentrum der lutherischen Reformation. Hier lässt sich sehr authentisch nachvollziehen, was die Reformation über Luther hinaus ausgemacht hat. Es ist die Verschleifung von Kirche und Staat, was – Konfessionalisierung – genannt wird.

Authenzität war für die UNESCO schon immer ein wichtiges Auswahlkriterium.



Wie ging Konfessionalisierung in Torgau?

Nehmen wir noch mal das offensichtlichste Beispiel, das Schloss. Der protestantische Kurfürst ließ dort nach Luthers Vorgaben eine neue Kirche errichten, der neue Glaube und der baulich ausgeführte Bereich reimten sich. Luther selbst weihte diese Kirche. Konfessionalisierung meint aber auch den Weg, wie der neue Glaube in Kursachsen Verwurzelung fand. Da sprechen wir unter anderem von Visitationen durch die Geheimen Räte und Reformatoren, zu denen auch Spalatin und Melanchthon gehörten. Sie besuchten die Kirchen im Land und untersuchten, ob dort dem neuen Glauben entsprechend gepredigt wurde. Reformation insgesamt hat auch zu einer Erweiterung der Kanzleigeschäfte geführt. In Torgau, und das können wir unserer Bewerbung noch hinzufügen, wurde deshalb um 1538 erstmals eine Kanzlei, diese ist so etwas wie Ministerien, außerhalb des eigentlichen Residenzbaus neu errichtet. Ein komplett neuer Aspekt, an dessen Beleg allerdings noch gearbeitet werden muss, ist der Einfluss der sächsischen Amtssprache auf Luthers Ausdrucksweisen.



Luthers Sprache war frühes Beamtendeutsch?

So würde ich das nicht zuspitzen. Aber Luther hörte diese Sprache und sah sich Schriftzeilen in den Kanzleistuben an. Erhat sich darin über Grammatik, Ausdrucksweisen und Ähnliches informiert. Wir alle wissen, dass Luther eine einfache, verstehbare Sprache pflegte. Er schaute dem Volk aufs Maul, heißt es. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teile der sächsischen Amtssprache über die Kanzlei in Torgau Eingang in seinen Sprachschatz fanden, ist schon wahrscheinlich. Solche Dinge und andere Zusammenhänge gibt es nur in Torgau, die müssen wir herausfiltern, wollen wir erfolgreich sein.



Gut, Argumente für Torgau gibt es genügend. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht zu tun?

Nicht lamentieren, keine Schuldzuweisungen! Die Leute, die an der Bewerbung beteiligt waren, haben das Optimum geleistet. Wenn nun die regionalen Arbeitsgruppen zusammentreten, um über das weitere Vorgehen zu beraten, sollte Torgau mit mehr Souveränität auftreten. In Torgau lebt die Konfessionalisierung. Die genannten Kriterien verbinden sich in unserer Stadt. Hartenfels mit der Schlosskapelle, auch der Flügel C mit dem Wendelstein sind Bekenntnis-Architektur. Im eben beschriebenen Zusammenwirken von Luther und Kurfürst spiegelt sich im Kleinen wider, was Konfessionalisierung im Großen bedeutet. Ich bin dafür, dass Stadt und Landkreis die Initiative übernehmen und einen Experten, der bisher nicht der lokalen Arbeitsgruppe Torgau angehörte, unsere Situation bezüglich der Kriterien analysieren lassen. Auf dieser Grundlage sollte sachlich die eher verhaltene ICOMOS-Kritik gegenüber Torgau zurückgewiesen werden. So könnten wir aus der momentanen Krise gestärkt hervorgehen.

Eine sehr politische Feststellung.

Die Krise birgt natürlich eine Chance, wie Frau Merkel immer sagt. Diese Feststellung allein reicht aber nicht. Man muss freilich etwas in Torgau dafür tun.



Auf zum nächsten Versuch also?

Aufhören wäre ein Fehler! Unbedingt sollten wir uns wieder stellen und bei einer erneuten Beantragung möglichst in den lokalen Arbeitsgruppen-Treffs mit als Wortführer auftreten.



Und schon im Vorfeld die Mit-Kandidaten von der Erweiterungsliste schubsen, die keine Chance haben, die Kriterien zu erfüllen?

Nein, weder ist es Zeit, die Ellenbogen auszufahren, noch ist es unsere Aufgabe vorzusortieren. Vielmehr hoffe ich auf einen Erkenntnisprozess, dass einzelne Stätten möglicherweise selbst erkennen, dass sie noch nicht auf dem Niveau sind, um erfolgreich den Bewertungsprozess zu durchlaufen.



Weil sonst die Gesamtbewerbung verwässert wird?

Nochmal, die Entscheidung, ob sie reif für eine Weltkulturerbe-Bewerbung sind, liegt allein bei den Mitbewerber-Städten. Mit dem UNESCO-Titel können Torgau und der Landkreis in die große Geschichte hinausgreifen. Im ersten Anlauf hat das nicht geklappt. Wir Torgauer müssen für uns selbst die Latte hoch legen und uns selbst in die Pflicht nehmen, diesen Anspruch zu erfüllen.



Sie spielen auf die oft schon breit vorgetragene Forderung an, alle Torgauer Akteure sollten an einem Strang ziehen?

Ich meine, dass es an jedem selbst ist, sich ständig weiterzuentwickeln, und dass Zusammenarbeit kein Selbstzweck sein soll! Zusammenarbeit ja, aber nur unter der klaren Prämisse, dass jeder seinen Beitrag danach bemisst, wie er zum Erfüllen der Welterbe-Kriterien beiträgt.