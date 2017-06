An der B-87-Baustelle Rote Furth wurde am 25. Juni zwischen 23.30 Uhr und 23.59 Uhr eine „Baggerralley“ veranstaltet.

Mockrehna. An der B-87-Baustelle Rote Furth wurde am 25. Juni zwischen 23.30 Uhr und 23.59 Uhr eine „Baggerralley“ veranstaltet. Zugriff auf die Konsolen der dafür auserwählten Maschinen verschafften sich die Chaoten, indem sie die Scheiben des Radladers, Baggers, einer Walze und eines Raupenfahrzeuges zerschlugen. Sie fuhren die Raupe in den rechten Straßengraben Richtung Leipzig. Ganze drei Meter hatten sie das Ungetüm bewegt, bevor sie offenbar nach missglückten Fahrversuchen davon abließen. Dafür widmeten sie sich noch dem auf der neu angelegten Brücke abgestellten Bagger „Cat 315“ und den Containern, die als Sozialräume dienten. Vom Bagger zerschlugen sie die Scheibe, von den Containern hebelten sie die Türen auf.



Ob sie aus diesen etwas gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt. Weiterhin machten sich die Rowdys an der ebenso auf der Baustelle abgestellten Walze und dem Radlader zu schaffen. Die Walze bewegten sie ebenso einige Meter, der Radlader Cat 908 war gänzlich von der Baustelle verschwunden. Diesen fanden die Bauarbeiter nach einigem Suchen im angrenzenden Waldstück etwa 300 Meter von der Baustelle entfernt. Der Radlader stand zwischen mehreren großen Kiefern verlassen da, wobei etliche von ihnen auf dem Weg dahin umgerissen oder abgeknickt worden waren, ebenso wie der Hochstand, der in unmittelbarer Nähe stand. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.