"Baustopp kam nicht von uns"

Torgau. Die gesamten Fundamente für die Kranbahn im Torgauer Hafen – immerhin rund 250 Meter lang – mussten wieder rausgerissen werden. Gerade frisch gebaut. Ein Millionen-Verlust an Steuermitteln. Offiziell weil im Grundwasser Beton zerfressende Stoffe gefunden wurden. Dies hatte Heiko Loroff, Chef der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, letzte Woche im Beisein von Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland erklärt. TZ bat das Umweltamt Nordsachsen um Stellungnahme. Amtsleiterin Antje Brumm antwortete schriftlich:



TZ: Ist es richtig, dass das Umweltamt den Baustopp veranlasst hat?

A. Brumm: Zunächst ist klarzustellen, dass wir keinen Baustopp ausgesprochen haben.



Welche Stoffe sind das, die Beton zersetzen und wann wurden die gefährlichen Werte gemessen?

Kalkaggressive Kohlensäure im Grundwasser, die Betonkorrosion hervorrufen kann, wurde im Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Grundwassermessstelle und deren Beprobung im Auftrag des Bauherrn auf dem Hafengelände im vierten Quartal 2015 festgestellt.



Zahlreiche Hausbesitzer im Umfeld der Stadt fürchten jetzt um ihre Bauten. Ist diese Angst berechtigt?

Die Sorge von Bauherren bezüglich der Haltbarkeit von Betonbauten wäre nur dann berechtigt, wenn die Bauwerke dauerhaft im Grundwasser stehen beziehungsweise von diesem beeinflusst werden und das vor Ort vorhandene Grundwasser die entsprechende kalkaggressive Kohlensäure enthält. Dabei obliegt es stets dem Bauherrn, die Eigenschaften seines Baugrundes zu untersuchen beziehungsweise zu erkunden und in Abhängigkeit der Ergebnisse die entsprechende Betongüte zu wählen oder gegebenenfalls Maßnahmen für sein Bauwerk einzuleiten.



Muss man nun tatsächlich generell auf Betonfundamente im Stadtgebiet oder an der Elbe verzichten?

Ein genereller Verzicht auf Betonfundamente im Stadtgebiet von Torgau beziehungsweise an der Elbe ist nicht notwendig.



In welcher Tiefe treten diese Stoffe auf?

Kalkaggressive Kohlensäure tritt in Abhängigkeit von den geologischen-

hydrogeologischen Milieubedingungen auf, so dass eine pauschale Angabe von Regionen oder Tiefen nicht möglich ist.



Ist die Entscheidung des Hafenbetreibers, alle frisch gebauten Fundamente abzureißen, aus Sicht des Umweltamtes berechtigt oder völlig überzogen?

Die Entscheidung, in welchem Umfang Bauwerke zurückgebaut werden, trifft allein der Bauherr im Rahmen seiner Planung beziehungsweise Baurealisierung.