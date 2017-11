"BeSWINGT" für einen guten Zweck

„BeSWINGT durch den Advent“, so ist die Veranstaltung auf farbenfrohen Plakaten angekündigt. Die BigBand der Musikschule Leipzig wird das Motto nach allen Regeln der Kunst umsetzen. Das Ensemble möchte sein Publikum auf eine spannende Reise durch die Musikgeschichte des Jazz mitnehmen.

Die Torgauer Zeitung sprach mit dem Cheforganisator des Events, Marcel Kollmann, Vertriebsdirektor der Sparkasse Leipzig.

TZ: Herr Kollmann, die Weihnachtskonzerte der Sparkasse, bisher im Schloss Hartenfels ausgetragen, sind Jahr für Jahr ein besonderer Höhepunkt im vorweihnachtlichen Torgau. Sie waren stets ausverkauft. Diesmal wird ins Kulturhaus eingeladen ...

M. Kollmann: Genau aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, ins Kulturhaus zu wechseln. Wir sind im Schloss Hartenfels platzmäßig an gewisse Grenzen gestoßen. Die Ticketnachfrage war in den Vorjahren stets deutlich höher, als wir sie bedienen konnten. Im Kulturhaus haben nun mehr Menschen die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen.

In der Vierteljahrhundert langen Geschichte der Sparkassen-Weihnachtskonzerte in Torgau gab es vor allem viel Klassik zu hören. Diesmal wird ein völlig anderes Genres offeriert. Warum dieser Wechsel?

Sie sagten es bereits: Wir hatten tatsächlich viel Klassik, mal mehr mit Streichern oder Bläsern, auch mit Klavier und Gesang, sogar einen Ausflug in die Operettenwelt mit „Hänsel und Gretel“. Wir möchten weiterhin an unserer Konzerttradition festhalten, aber auch versuchen, nach so vielen Jahren ein Stück weit etwas Neues zu machen. Nun hoffen wir sehr, dass uns das gelingt.

Swingen Sie persönlich auch mit?

Tatsächlich ist Jazz meine Lieblingsmusik. Ich werde im Torgauer Kulturhaus im Publikum sitzen und freue mich schon sehr darauf.

Wie man hört, könnten Sie durchaus auch auf der Bühne stehen?

(Er schmunzelt.) Ja, tatsächlich, früher habe ich das gemacht. Ich habe selbst in einer Big-Band mitgespielt.

Auf welchem Instrument?

Trompete! Ich habe jahrelang Trompete gespielt, bin eigentlich damit groß geworden. Deshalb weiß ich auch, wie sich Zuhörer von jazzigen Rhythmen begeistern lassen. Generationsübergreifend!

Jazz hat unterschiedliche Farben ...

Genau, und diese Nuancen werden in unserem Weihnachtskonzert erlebbar gemacht: der ursprüngliche Swing, beginnend in den 1920er Jahren, die Funk-Musik der 70er und das Pop-Fieber der 80er Jahre. Wir erinnern uns an Urgesteine wie Glenn Miller, Count Basie, an Chick Corea, Herbie Hancock ­– und an Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder und andere mehr. Auch solche Rhythmen umfasst das Repertoire der MSL BigBand.

Der Erlös des Weihnachtskonzertes wurde stets einem guten Zweck zugeführt. Wird das wieder so sein?

Auf jeden Fall. Natürlich ist der Auftritt einer Big-Band immer auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Aber das machen wir gerne für Torgau. Auch in diesem Jahr werden wir unserer Tradition der Weihnachtsspende folgen und wollen der Aktion „Nachbarn mit Herz“ zusätzlich zu unserer bisherigen Unterstützung eine Förderung von 500 Euro ermöglichen. Ich freue mich jetzt schon auf ein schönes Konzert und die Torgauerinnen und Torgauer.

Info:

Die Sparkasse Leipzig hat im Bereich ihrer Filialen in Torgau, Mockrehna, Belgern, Beilrode und Dommitzsch etwa 30 500 Kunden aller Altersklassen. Wie auf der Homepage zu lesen ist, unterstützt das Kreditinstitut über sein wirtschaftliches Engagement hinaus zahlreiche Projekte, gemeinnützige Vereine, Einrichtungen und Institutionen vor Ort. Auch in Nordsachsen wirkt die Sparkasse Leipzig als wichtiger Förderer von Kunst, Kultur, Sport und sozialen Projekten, u.a. die Aktion „Wir packen‘S an“. Mehr dazu und zu aktuellen Angeboten insbesondere auch für junge Leute gibt es unter

www.sparkasse-leipzig.de