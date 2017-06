Torgau. Die TZ sprach mit Doris Rendchen, die seit dem 1. April 2008 auf dem Biberhof arbeitet, über Angebote der NABU-Naturschutzstation.



TZ: Der Biberhof bietet seit Jahren Führungen an. Wie werden diese angenommen?

Doris Rendchen: Sehr gut. Tendenz steigend. Im ersten Halbjahr 2017 hatten wir 42 Führungen. Die ersten bereits im Januar/Februar.



Gibt es die Führungen über das gesamte Jahr hinweg?

Ja, denn bei uns gibt es keine Sommerpause.



Wer nutzt die Angebote?

Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen nutzten Schulen und vereinzelt auch Kindergärten unser Angebot. Zum anderen kommen mittlerweile immer mehr Seniorengruppen sowie Wandergruppen.



Kann man auch privat Führungen buchen?

Ja, na klar. Gar kein Problem. Wir bieten die Führungen generell unter der Woche oder aber auch an Wochenenden an.



Gibt es bei den Führungen Themenschwerpunkte?

Ja! Wir veranstalten Führungen zum Thema Lebensraum Biberburg, Lebensraum Großer Teich und Lebensraum Fisch. Zudem bieten wir für Kinder Papierschöpfen und Basteln mit Naturmaterialien an.



Wie lange dauern die Führungen?

Zwei, drei bis hin zu fünf Stunden.



Zudem bietet ja der Biberhof selbst noch einiges…

Ja, unsere Ausstellung im Haus und der Außenbereich. Anhand der Präparate können wir die Tiere vorstellen und erklären.



Wer sind, salopp gesagt, die Rancher?

Das sind Susann Wollny, meine Wenigkeit und Dieter Selter.



Wie ist der Biberhof Torgau zu erreichen?

Unsere Station befindet sich direkt am Großen Teich. Telefonisch sind wir unter der Rufnummer 03421 902703 erreichbar.