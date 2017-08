"Besserer Schutz für Leiharbeiter"

Nordsachsen. „Der Anstieg von Leiharbeitsverhältnissen und Minijobs in Nordsachsen ist alarmierend. Hier müssen dringend Änderungen her, die der im Herbst neu gewählte Bundestag ohne Aufschub angehen muss“, so Kleinke, der als Unternehmer selbst Arbeitgeber ist, in einer aktuellen Pressemitteilung. „Wir müssen bundespolitisch in der nächsten Wahlperiode die Weichen im Arbeitsrecht neu stellen. Wenn wir uns selbst daran berauschen, von sinkenden Arbeitslosenzahlen zu sprechen, dabei aber prekäre Arbeitsverhältnisse in Kauf nehmen, haben wir wenig gekonnt – und noch viel weniger für die Menschen im Landkreis erreicht“, sagt er.



Erstes Ziel müsse existenzsichernde Arbeit sein. Leiharbeiter bräuchten besseren Schutz. „Die von der SPD in der aktuellen Wahlperiode erfolgreich durchgesetzte Höchstüberlassungsdauer sowie die rechtliche Verankerung von ,Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ sind hier wichtige Bausteine.“ Aber das reiche auf Sicht nicht. Deshalb gehe es jetzt darum, Leiharbeit vom ersten Tag an genauso zu vergüten, wie die Arbeit der Stammbelegschaft im Unternehmen. „Weiterhin brauchen wir auch eine stärkere Mitbestimmung der Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeit“, fordert Kleinke. „Leiharbeit ist kein Teufelszeug. Wir müssen aber sicherstellen, dass die Flexibilität, die sie Unternehmen schafft, nicht missbraucht wird. Das ist in der Vergangenheit zu oft passiert und hat auch in Nordsachsen Vertrauen zerstört.“