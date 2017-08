Nordsachsen. Eine spannende Herausforderung für Handwerksbetriebe: Die Handwerkskammer zu Leipzig und die IKK classic stiften gemeinsam den mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis „Bestes Marketing im Handwerk“. Damit sollen kleine und mittlere Handwerksunternehmen in der Region motiviert werden, sich mit ihren Marketingaktionen zu bewerben.



Ein von der Sparkasse Leipzig gestifteter Sonderpreis in Form eines ausgewählten Weiterbildungsangebotes der Leipzig School of Media gGmbH im Wert von 2000 Euro wird für die „Beste Marketing-Kampagne“ verliehen. Voraussetzung: Diese Aktion muss zeitlich begrenzt und innovativ die neuen Medien einbeziehen – und zwar in besonders herausragender und erfolgreicher Weise in Bezug auf ein bestimmtes Event oder ein Produkt.



Darüber hinaus würdigt der Marketing Club junge Ideen und Marketingleistungen in neu gegründeten Unternehmen beziehungsweise nach Unternehmensnachfolgen mit einem speziellen Preis. Der Preis „Bester Marketing Newcomer“ ist ebenfalls mit 2000 Euro dotiert und wird gestiftet von der Firma Rothkegel BauFachhandel GmbH. Wichtig: Der Einreicher darf nicht älter als 38 Jahre alt sein.



Die Bewerbungen sind jeweils bis zum 31. Oktober 2017 möglich. Sie sind direkt an den Marketing Club Leipzig e. V., Georgiring 3, 04103 Leipzig, info@marketing-club-leipzig.de zu richten. Das Bewerbungsformular steht zum Download bereit. Mehr Informationen auf www.marketingpreis-leipzig.de