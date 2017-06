"Brücken-Zuschuss" für Jugendherberge

Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab gestern Mittag an Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth einen Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Torgau. Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab gestern Mittag an Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth einen Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Der Förderbescheid über etwa 1,2 Millionen Euro unterstützt den Umbau und die Sanierung des Gebäudekomplexes „Alte Schösserei“ zur Jugendherberge.



„Durch die Sanierung werden die Gebäude mit ihrem geschichtlichen Hintergrund für Touristen und Einwohner erlebbar. Mit dieser Maßnahme wird ein wichtiger und stadtbildprägender Gebäudekomplex in Torgau saniert“, sagte Staatssekretär Wolff. Die Gesamtausgaben für das Bauprojekt belaufen sich nach derzeitigen Stand auf 7,3 Millionen Euro. Die mit dem Bescheid zur Verfügung gestellten Steuermittel werden durch mehr als 4,4 Millionen Euro aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ ergänzt. Rund 370 000 Euro werden vom Deutschen Jugendherbergsverband für die Finanzierung der Ausstattung zur Verfügung gestellt. Die restliche Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Kommune.



Ende des kommenden Jahres soll die neue Jugendherberge mit 122 Übernachtungsplätzen eröffnet werden. Es entsteht damit eine Übernachtungsmöglichkeit vor allem für Schulklassen, Gruppen sowie für Boots- und Fahrradtouristen. Mit 4,5 Millionen Euro steuert der Bund nach Angabe des Bundestagsabgeordneten Marian Wendt mehr als 60 Prozent der Bausumme für die Jugendherberge bei. Damit fördere der Bund einmal mehr moderne Nutzung und den Erhalt historisch und kulturell bedeutsamer Bausubstanz, sagte Wendt, für den die Jugendherberge eine große Rolle in der touristische Infrastruktur der Kreisstadt spiele.



Nach den Problemen mit den Fundamenten laufen derzeit im Inneren die Arbeiten für zwei sogenannte Brunnengründungen. Mit deren Hilfe will man die Statik des Gebäudekomplexes verbessern. Aktuell sichern eingezogene massive Stahlträger das Gebäude.