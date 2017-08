"Couch-Potato" Ramelow

Torgau. Nach einer Kartoffelsause mit der Altenburger Landrätin Michaele Sojka und Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke in Borna steuerte der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow am Donnerstagnachmittag Torgau an. Hier warteten nicht nur Susanna Karawanskij und Hans Christian Beer. Auch ein rotes Sofa stand bereit.

Torgau. Zwischen gaaanz links und gaaanz rechts machte sich lange Zeit in Deutschland eine breite politische Mitte breit. Diese einfache Einordnung weicht mehr und mehr auf. Susanna Karawanskij, Direktkandidatin der DIE LINKE zur Bundestagswahl, sah sich am Donnerstagabend eigentlich auch schon in der Mitte – weniger politisch, sondern als Moderatorin zwischen Torgaus Ex-Pfarrer Hans Christian Beer und dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Problem: Zwischen beiden gab es keine Mitte. Der eine links, der andere rechts – je nach Blickwinkel. Das zweisitzige rote Sofa vorm Schlosscafé veranlasste die Leipzigerin dann auch zu rutschen. Auf einen Sessel, der zwar auch rot war, allerdings vor den etwa 50 gespannten Zuhörern auf der Rechtsaußenposition verortet war.

Schon weit vor der Diskussionsrunde über Frieden und Gerechtigkeit, die zwei prächtig aufgelegte und eloquente Thüringer offenbarte, ging’s erst mal ans Händeschütteln. Die Wiederkehr von Hans Christian Beer an seine alte Wirkungsstätte wurde von vielen Gästen dankend honoriert. Auch Landrat Kai Emanuel legte beim Spurt über den Schlosshof zur nächsten Sitzung einen Zwischenstopp ein, um Beer an der Elbe zu begrüßen. Für den Ministerpräsidenten, der zu jener Zeit noch im Café entspannte und mit Paul Podbielski und Helena Kater über die Gründung des Dachverbands deutscher Jugendparlamente sprach (mehr darüber in Kürze), reichte es indes nicht.

Der von Karawanskij gelenkte Abend sollte sich wenig später unter anderem mit den nach der Wende eingeleiteten gesellschaftlichen Transformationsprozessen und der Frage nach der Verantwortung der Deutschen für den Frieden angesichts steigender Waffenexporte beschäftigen. Ebenso ging es um das Erstarken des Rechtspopulismus und die Flüchtlingspolitik. Obgleich Beer auf Grund seiner in der DDR gemachten Erfahrungen wohl nie die LINKE wählen werde, waren er und Ramelow durchweg auf gleicher Wellenlänge. Mit der Forderung nach einem höheren Maß von Normalität und Gelassenheit bei der Frage von Abschiebungen von Flüchtlingen erntete Ramelow dann auch das erste Mal Applaus.

Auf die Frage von Susanna Karawanskij, warum bei Fragen nach Löhnen, der Renten und der Arbeitslosigkeit noch immer zwischen Ost und West eine Gerechtigkeitslücke klaffe und die Statistiker immer wieder die alten DDR-Umrisse zum Vorschein brächten, ist es nach Ansicht von Hans Christian Beer nicht mehr notwendig, einen Aktionsplan Ost zu schmieden. Vielmehr müsse man deutschlandweit benachteiligte Regionen im Blick haben. Eine Forderung, die von Ramelow unterstützt wird. So habe man im Westen sehr spät festgestellt, dass auch dort – beim scheinbaren Gewinner der Wiedervereinigung – eine zunehmende Prekarisierung eingesetzt habe. Dies bedeutet eine stetige Zunahme der Anzahl von Arbeitsplätzen mit zu geringer Einkommenssicherheit und eine mangelnde Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Eben jene Prekarisierung oder wie Ramelow es nannte „das Ende des Rheinischen Kapitalismus“, habe über den Umweg des Ostens dann auch im Westen Einzug gehalten. Der Frage nach einer gerechteren Gesellschaft müsse mit einer größeren Steuergerechtigkeit begegnet werden. „Einer trage des anderen Last. Und wer mehr tragen kann, solle auch bitte mehr auf die Schulter nehmen.“

Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünsche, beschloss Hans Christian Beer die eineinhalb Stunden dauernde Veranstaltung mit dem Wunsch nach einer höheren gesellschaftlichen Dialogbereitschaft.

Zu dieser Zeit weilte Bodo Ramelow bereits sechs Stunden in der Großen Kreisstadt. Dabei traf er buchstäblich nicht immer die richtigen Töne. So versuchte er sich beispielsweise im Spalatinhaus an einem Gesangsautomaten. Von drei Tönen traf er einen, obgleich ihm die beiden weiteren Rot-Signale sehr gut gefielen. „Ihre Stimme ist ähnlich lieblich, wie das Krähen eines Hahns am Morgen“, tönte es aus dem Kasten und Ramelow musste schmunzeln.

Stichwort Spalatin: Der Ministerpräsident zeigte sich beim Rundgang durch Museum, Spalatinhaus und Katharina-Stube voll und ganz als Kenner der Materie. Er wusste Bescheid. Selbst über die Defensionskaserne Torgau, gemeinhin auch als Brückenkopf bezeichnet. Mit einer ebensolchen habe er es täglich beim Gassigehen mit seinem Hund in Erfurt zu tun. Auf das Problem angesprochen, dass die Stadt den Brückenkopf „gerne verkloppen“ (Zit. Karawanskij) wolle, und Manfred Dauer vom Verein Grenadierbataillon von Spiegel davor warnte, ein solches historisch wichtiges Bauwerk in Privathände zu geben, entgegnete der Gast aus Erfurt, dass ein Verkauf bei einem entsprechenden Nutzungskonzept immer als Option in Betracht gezogen werden müsse. Allerdings, und da kam er auf sein heimisches Beispiel Krämerbrücke zu sprechen, gebe es Möglichkeiten, so zum Beispiel eine Stiftung. Dadurch wäre eine Nutzung des Gebäudes ohne einen Verwertungsdruck gegeben. Allerdings sei dies ein „dickes Brett, das gebohrt werden müsse“. Um das Gebäude wenigstens in seinem Bestand zu sichern kam er nochmals auf seine Erfurter Defensionskaserne zu sprechen. Hier sei es über Jahrzehnte hinweg gelungen, Arbeitslose durch diverse Arbeitsmaßnahmen zu beschäftigen, ja sogar in alten Handwerkstechniken aus- und fortzubilden. Ein Vorbild für Torgau?