"Da waren die ABC-Schützen besser vorbereitet"

Nordsachsen. Das neue Schuljahr läuft seit gut einer Woche. Nach dem nicht ganz ruckelfreien Start nimmt die nordsächsische FDP das sächsische Kultusministerium aufs Korn. Dessen Chefin, Ministerin Brunhild Kurth (CDU) hatte bereits vor dem Schuljahresbeginn erklärt, sei es vor allem durch eine deutliche Erhöhung der Quereinsteigerquote gelungen, offenen Lehrerstellen zu besetzen. Allerdings würde jeder Quereinsteiger erst nach einer dreimonatigen Einstiegsqualifizierung zur Verfügung stehen. Dadurch würde es laut Kultusministerin „eng mit der Unterrichtsversorgung in der ersten Phase des Schuljahres“.

Offenbar wüssten viele Schulen immer noch nicht, wie sie den Unterricht in den nächsten Wochen überhaupt absichern sollen, schlussfolgert Stefan Schieritz, Vorsitzender der FDP in Nordsachsen. Laut Kultusministerin sei zunächst über die Hälfte der Lehrer gar nicht verfügbar. „In Nordsachsen ist offenbar jeder ABC- Schütze besser auf das neue Schuljahr vorbereitet als das dafür zuständige Kultusministerium“, kritisiert er die Arbeit der Regierungskoalition in Dresden scharf.

Leider habe diese damit zum wiederholten Male bewiesen, dass sie unfähig sei, Probleme zu lösen.

Das zu erwartende Chaos an den nordsächsischen Schulen, sei ein Problem mit Ansage. Denn bereits zum Schuljahresende habe festgestanden, dass mit Beginn des neuen Schuljahres mehr zusätzliche Lehrer gebraucht würden, so der Kreisvorsitzende. Schieritz weiter: „Wenn jetzt auch noch über die Hälfte des Bedarfs durch berufsunerfahrene Quereinsteiger abgedeckt werden soll, kommt dies einer Bankrotterklärung der Staatsregierung gleich. Wenn CDU und SPD in Sachsen auf diesem Niveau weitermachen, werden wir uns recht bald von einem bundesweiten Spitzenplatz bei Pisa verabschieden können“, so seine Befürchtung. „Wir brauchen jetzt endlich eine echte Reform der Lehrerausbildung, Prämien für Lehrer in Mangelfächern, rechtzeitige Zusagen für Absolventen und eine Aufwertung des Berufsbildes“, so der FDP-Politiker. Es sei an der Zeit zu handeln: „Unsere Kinder haben eine wirklich gute Bildung verdient! Ausreden zählen nicht mehr!“