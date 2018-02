"Dank TZ alles wieder in Ordnung"

Peter Eiteljörge, der sich mit dem Problem an die Redaktion gewandt hatte, schrieb gestern Folgendes:

Sehr geehrter Herr Wendt,

dank der Initiative der Torgauer Zeitung – besonders dank Ihrer Bemühungen – hat die Telekom nunmehr reagiert und die Versorgung unserer Mobilfunkanschlüsse in Hachemühle heute Nachmittag wieder aufgenommen. Die Einwohner von Hachemühle sind sehr zufrieden. Heute Vormittag habe ich mit den Monteuren der Telekom vor Ort gesprochen. Die haben bestätigt, dass sich die Behebung des Fehlers vom 9. Januar am 18. Januar mit dem Schaden durch den Orkan überlagert hat. Das heißt, der eine Fehler war gerade behoben, da kam der nächste Schaden dazu. Es war eine Sache von Minuten. Heute kann man sagen: Ende gut, alles gut! Bei Telekomsprecher Herrn von Wagner habe ich mich auch per mail gemeldet. Also nochmals Dank für Ihre Unterstützung.

Gernot Seeger, Ratsmitglied Trossin und Einwohner von Hachemühle, schrieb:

Hallo Nico, seit dem 31. Januar ist unsere Funkverbindung wieder in Ordnung. Wir danken der Mediengruppe der TZ und Dir persönlich für die Unterstützung. MfG

Auch von der Telekom gab es eine offizielle Bestätigung:

Seit Mittwoch funktioniert die Mobilfunkantenne wieder. Mit freundlichen Grüßen

Georg von Wagner, Deutsche Telekom AG, Hauptstadtrepräsentanz



Hintergrund:

Am 25. Januar hatte die Torgauer Zeitung ausführlich über das Problem berichtet, nachdem sich in den Tagen zuvor mehrere Leser an TZ gewandt hatten. Sie vermuteten, dass die Telekom absichtlich die Sendeleistung für den Mobilfunk am Sendemasten in Roitzsch reduziert und damit den Ortsteil Hachemühle von der Mobilfunk-Grundversorgung abgekoppelt hätte. Unsere Zeitung kümmerte sich, wandte sich an die zuständigen Stellen in Bonn und Berlin – letztlich mit Erfolg