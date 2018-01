"Das Beste wäre ein neues Tierheim in Torgau"

Torgau. Kornelia Kraft ist Torgauerin und Tierfreundin mit Leib und Seele. Ihre beiden Katzen spenden ihr Freude und gehören zu ihrem Alltag einfach dazu. „Im November des vergangenen Jahres fand ich in Torgau-Nordwest eine ausgesetzte Katze“, schrillten bei Kornelia Kraft die Alarmglocken. „Wir versuchten die Findelkatze im Tierheim Arzberg unterzubringen, was nur mit sehr viel Glück gelang.“



Allein diese Tatsache veranlasste die engagierte Tierfreundin, sich mit dem Thema Tierheim in Torgau näher zu beschäftigen, auch weil das Tierheim in Herzberg geschlossen wurde und Arzberg an Kapazitätsgrenzen stößt. Andere Tierfreunde pflichteten ihr bei und tragen den Gedanken, langfristig eine Lösung zu finden, weiter an Gleichgesinnte. In diese Zeit, im November 2017, fiel die Gründung des Vereins Tierhilfe Torgau um deren Vorsitzende Kristin Engel. „Ich finde sehr gut, was der Verein vor hat und wie er sich für die Tiere engagiert“, erklärt Kornelia Kraft, die das Thema fesselt. Sie überlegte, was sie dazu beitragen kann, um die Forderung nach einem Tierheim in Torgau bekannter zu machen.



Also griff sie Anfang Dezember zu Stift und Papier, schrieb an Uta Bresan, bekannt durch die MDR-Sendung „tierisch tierisch.“ Mit emotionalen Worten schilderte sie die momentan schwierige Situation und den Ist-Zustand, bat spontan um Hilfe, wohlwissend, dass eine Fernsehsendung das Problem final nicht lösen kann. „Es ist schön, dass es solche Sendungen gibt, wo Tiere hoffentlich ein schönes Zuhause finden“, schrieb Kornelia Kraft. Vor wenigen Tagen erhielt sie eine Antwort, allerdings nicht von Uta Bresan persönlich, sondern von der Produktionsfirma der Sendung „tierisch tierisch.“ Dort stand unter anderem zu lesen: „Für das Vorhaben drückt Uta Bresan und das gesamte Team dem Verein Tierhilfe Torgau alle Daumen. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden die Dinge aufmerksam verfolgen und freuen uns bereits heute, wenn wir eines Tages dann dem Tierheim in Torgau einen Besuch abstatten können.“



Kornelia Kraft hat das Interesse mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen und macht sich schon heute Gedanken über den Standort eines möglichen Tierheims in Torgau. „Irgendwo am Stadtrand, wo die Tiere Auslauf und Ruhe haben, wird doch zu finden sein.“ Nun liegt der Ball in der Hälfte der Entscheidungsträger …