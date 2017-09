"Das Beste, was derzeit zu haben ist"

Torgau. Dr. Jürgen Herzog, Vorsitzender des Geschichtsvereins, bemerkt dazu:

Dieser Band ist etwas ganz Besonderes. Er ist das Beste, was gegenwärtig zu Schloss Hartenfels und zur Schlosskirche publiziert und zu haben ist. Und es ist ein bedeutendes Gemeinschaftswerk profilierter Wissenschaftler. Das Buch, wieder im Sax-Verlag erschienen, hat einen Umfang von 288 Seiten, ist sehr großzügig bebildert und wiegt 870 Gramm.



Wenn wir das Werk jemandem hätten widmen müssen, dann könnte das niemand anderes sein als der Kurfürst Johann Friedrich selbst. In 15 Jahren hat er das heute bedeutendste Torgauer Architektur- und Geschichtsdenkmal geschaffen, das ganz ohne Zweifel einen Weltkulturerbeanspruch geltend machen kann. Insofern stört mich, dass seine Bauinschrift heute kaum erkennbar und lesbar ist. Ich denke, es gehört sich einfach, ihm mit vergoldeter Inschrift zu huldigen.



Wir, meine Frau und ich, haben uns landum zahlreiche Ausstellungen zur Reformation angesehen. Kurfürst Johann Friedrich wird, wenn überhaupt, dann höchst unterschiedlich wahrgenommen: glorifiziert in Weimar bis abwertend als schwerfällig und undiplomatisch in Zeitz. Aber noch schlechter ergeht es Torgau und Schloss Hartenfels. Als Residenzstadt der ernestinischen Reformationskurfürsten will man uns noch immer nicht wahrnehmen. Daran haben die Ausstellungen der Sächsischen Kunstsammlungen Dresden und auch unsere Bemühungen fast nichts geändert. Und deshalb ist unser neuer Band auch so wichtig. Er kann als eine Einleitung zur Antragstellung für den Weltkulturerbetitel betrachtet werden, soll aber andererseits Wissenschaft und Besuchern Schloss Hartenfels und Torgau in das allgemeine Bewusstsein rufen.



Das Buch hat seine eigene kleine Geschichte. Zunächst waren da die Vorträge von Oberkonsistorialrat a.D. Hans- Christoph Sens, dann entstand der Wunsch, alles, was es zur Schlosskirche an Forschungsergebnissen gibt, zusammenzufassen und schließlich haben wir uns entschlossen, auch die übrigen Schlossbauten der Reformationszeit insgesamt mit darzustellen.



Dank der Bereitschaft aller Autoren und der unermüdlichen Arbeit von Herrn Sens liegt das ansehnliche Buch nun vor. Herrn Sens als Mitautor und Redakteur ist an allererster Stelle zu danken. Wir danken auch Dr. Delang, unserem Ehrenmitglied, dem besten Kenner des Schlosses. Er kommt gleich nach Kurfürst Johann Friedrich. Wir danken Dr. Krause für seine fundamentalen Aufsätze, Dr. Kiesewetter für den Aufsatz über den Schlosskirchenaltar, der gerade jetzt wieder in die Kirche zurückgekehrt ist, und den Damen Frau Noll-Minor und Frau Kühne für die neuesten restauratorischen Ergebnisse, die keinesfalls fehlen durften. Wir bedanken uns auch beim Sax-Verlag. Die Zusammenarbeit mit Frau Röhling hat gut geklappt und wir haben uns schon aneinander gewöhnt. Schließlich ist es ein kleines Jubiläum, denn das Buch ist der 5. Band, den wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben.

Wir sind froh, dass wir das Buch noch im Reformationsjahr haben vorlegen können und auch noch vor dem bevorstehenden Kirchweih-Jubiläum der Schlosskirche.