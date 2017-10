"Das Maß ist voll"

Der Kultusamtsleiter des Landkreises Leipzig soll künftig nicht mehr gleichzeitig Kulturraumsekretär für den Kulturraum Leipziger Raum sein – das Gremium, das die Kulturraumgelder für die Kreise Leipzig und Nordsachsen verwaltet. Diese auch für den hiesigen Landkreis wesentliche Strukturänderung hat der Leipziger Kreistag bereits beschlossen und offenbar erst aus der Berichterstattung über diesen Beschluss ist die Information über die Veränderung bis in den Kreistag Nordsachsen vorgedrungen. SPD/FDP/Grüne-Fraktionschef Heike Wittig ist ob des im Vorfeld nicht vorhandenen Informationsflusses empört. „Mein Maß ist jetzt voll“, erklärte Wittig, der auch Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses Nordsachsen ist, via Presseinformation. „Haben die beiden neuen Landräte nichts von ihren Vorgängern gelernt? Früher wurden grundlegende Fragen der Kreisentwicklung und dazu gehören vor allem auch strukturelle Veränderungen mit den Fraktionen des Kreistages besprochen. Heute entscheiden die Chefs wie aktuell beim gemeinsamen Kulturraum auf Gutsherrenart“ moniert der Politiker.

Inhaltlich stimme er Nachbar-Landrat Henry Graichen zu, betont er. „Diese Änderung vorzunehmen, fordern wir allerdings schon seit Jahren“, so Wittig weiter. Wenn es nach ihm gehe, könnten die personellen Änderungen nur ein erster Schritt sein. Vielmehr müssten die Kreisräte viel stärker in die Vergabe der Kulturraummittel einbezogen werden und eigenverantwortlicher handeln können. „Die Vorschläge für das Vergabegremium Kulturkonvent müssten über die Fachausschüsse der Kreistage gehen. Das wäre ein echter Reformvorschlag!“