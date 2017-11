"Das Vereinsheim wird wieder aufgebaut"

Audenhain. Wenn aus einem Vereinsheim plötzlich zwei werden, ist etwas faul. Faul war die mächtige Eiche, die das Domizil der Rassekaninchenzüchter in Audenhain zu Kleinholz werden ließ, allerdings nicht. Die TZ sprach darüber gestern mit Vereinschef Matthias Kahlert.

TZ: Der Baum liegt ja noch immer dort, wohin ihn Herwart geblasen hat...

Matthias Kahlert: Wir mussten abwarten bis die Versicherung grünes Licht gibt. Nun soll der Stamm von der ortsansässigen Baufirma Lippe mit einem Kran abtransportiert werden.

Wann?

Ich gehe davon aus, dass der Kran morgen (also am heutigen Tag, Anm. d. Red.) oder am Freitag zum Einsatz kommt.

Wie hoch schätzen Sie den Schaden?

Im Grunde genommen ist aus unserem Vereinsheim ein Totalschaden geworden. Ein Totalschaden, den wir aber wieder aufbauen werden.

Erst 2016 wurde die Fassade erneuert...

... und vor drei Jahren war es das Dach. In dem Haus steckt eine Menge ehrenamtlicher Aufbauarbeit. Deswegen war die Stimmung bei meinen Leuten und mir nach dem Sturm verständlicherweise auch am Boden. Doch Jammern hilft uns jetzt nicht weiter. Wir müssen zusehen, dass wir möglichst schnell das Vereinsheim wieder aufrichten. Erste Hilfe haben wir übrigens von der Dachdeckerei Hartung aus Sprotta-Siedlung angeboten bekommen.

Der Verein plante im Winter eine weitere Ausstellung. Was ist mit dieser?

Ganz ehrlich, die steht derzeit in den Sternen.