"Das Vermächtnis des großen Bach"

Samstag, 9. September 2017

Von Georg Frackowiak

Torgau. Als abschließender Höhepunkt des Tages des Offenen Denkmals erklingt am Sonntag, dem 10. September, 16 Uhr, in der Torgauer Stadtkirche St. Marien die Hohe Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach.