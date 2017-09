So beschreibt Jana Seidel ihre Gefühle einen Tag nach der großen Benefizveranstaltung zugunsten der Beckwitzer Agrargesellschaft „Heideland“ und des Lohnunternehmens Beckwitz. In der Nacht zum 1. September hatte ein Großfeuer dem Unternehmen Millionenschaden zugefügt (TZ berichtete). Der Schock im Ort saß tief, und er sitzt noch immer tief. Doch das, was sich eine Woche später am Samstag auf dem Platz an den Unterteichen zugetragen hat, wird helfen, den Geschäftsführern Rowena Flugrath und Enrico With, wieder neuen Mut zu geben. Beide waren am Samstag zugegen, doch fehlten ihnen noch die Worte zu sagen, was sie bewegt. Das haben alle um sie herum verstanden. Beide erlebten quasi in der Mitte ihrer Dorfgemeinschaft jenes Motto, was die Veranstaltung ausgemacht hat: „Nachbarn helfen Nachbarn“ – und dazu zählten sich mehr als 500 Menschen!

Nach der Katastrophennacht war sofort klar, dass das geplante Kartoffelfest, auf das sich die Beckwitzer – und viele Menschen aus der Region – gefreut hatten, nicht stattfinden kann. „Wir waren einen Moment alle wie regungslos, doch nicht sehr lange“, erzählt Jana Seidel. Sie ist Mitglied im Kunterbunt-Verein und kann in diesem Fall nicht nur für alle Vereinsmitglieder – sondern auch für die anderen Vereine des Ortes sprechen: „Für jeden war klar, dass wir Hilfe organisieren, denn das Unternehmen hat uns auch stets zur Seite gestanden, mit Technik, mit Sponsoring und vielen anderen Dingen.“

Andreas Hobeck, Vorsitzender der Rolandstädter Blasmusikanten aus Belgern, berichtet: „Als ich hörte, dass eine Benefizveranstaltung organisiert wird, habe ich unsere Mitglieder benachrichtigt – und binnen kurzer Zeit hatte ich allein über Whatsapp 20 Leute gefunden.“ Dass das beliebte Ensemble am Samstag sehr gern für den guten Zweck gespielt hat, war nicht zu überhören. Ihr Kommentar: „Das ist Ehrensache!“

Solche Kettenreaktionen gab es in allen anderen Vereinen ebenfalls. Rico Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des Faschingsclubs erzählt: „Alle haben sich etwas ausgedacht, um helfen zu können. Wir haben unter anderem ein Maiskolben-Schätzspiel initiiert.“ Das hat sich großer Beliebtheit erfreut. Doreen Fürschke machte dabei eine Punktlandung: 83 Maiskolben sind in dem Sack“, behauptete sie – und hatte Recht. Beim Kunterbunt-Verein konnte gebastelt werden, von Anna Helbig und Doreen Alpert ließen sich die viele Kinder lustige Gesichter schminken.

Die Beckwitzer Sportfrauen um Ines Becker haben tüchtig Kuchen gebacken, ebenso die Frauen der Volkssolidarität sowie viele Frauen aus dem Dorf. Beim FC Elbaue war Torwandschießen angesagt, und am Stand gab es heißen Birnensaft – mit und ohne Prozente. Rein privat für den guten Zweck hatte Carolin Otto unzählige leckere Crêpes gebacken.

Die Feuerwehr hatte eine Kartoffelstempel-Werkstatt eröffnet, und Wehrleiter Matthias Hirsch schnitzte höchstpersönlich die Stempel. „Wir haben den Brand ja alle live miterlebt. Sowas geht unter die Haut, auch wenn wir schon viele Male Löscheinsätze gemeistert haben“, lässt er wissen. Die Floriansjünger hatten auch mitgeholfen, den Festplatz vorzubereiten und die Zelte aufzubauen.

Aus Taura sind Siegfried Handke und Lutz Schröter gekommen, die „Heedeböcke“: „Wir sind eng mit der Agargesellschaft verbunden. Der Betrieb bewirtschaftet unsere Felder, da ist doch klar, dass wir heute nicht fehlen dürfen“, bekundet Handke.

Bis gegen 2 Uhr feierten die Beckwitzer und ihre Gäste – mit der „Geilen Gugge“ aus Belgern und dem Kerstin-Ott-Double. Im Anschluss haben Max Seidel und einige andere Einwohner aus Sicherheitsgründen auf dem Platz genächtigt, bis dieser am Vormittag wieder gemeinsam beräumt wurde. „Danke allen, die dabei gewesen sind und so viele Angebote gemacht haben, auch den Bäckern und Fleischern aus der Region, die unterstützt haben. Danke auch allen, die zu uns gekommen sind, um für einen guten Zweck zusammen zu sein“, das möchten die Beckwitzer an dieser Stelle vermitteln.