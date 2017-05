"Das ist ein Schlag ins Gesicht"

TZ: Herr Oschkinat, Sie fühlen sich ungerecht behandelt?

S. Oschkinat: Es geht hier nicht um mich persönlich. Ich denke, ich spreche für viele Veranstalter hier bei uns in der Region. Wir werden regelmäßig und sehr streng hinsichtlich unseres Brandschutzes kontrolliert. Die Auflagen sind sehr hoch. Ich als Veranstalter von – das sei dazu gesagt: nur noch privaten – Festen, muss sehen, dass alles passt. Alles muss feuerfest, alle Möbel und Dekoration müssten theoretisch mit schwer entflammbarer Farbe gestrichen sein, was praktisch gar nicht möglich ist.

Und sicher teuer?

Richtig, die notwendige Farbe kostet unheimlich viel Geld. Zum Teil ist es auch gar nicht mehr möglich die Auflagen zu erfüllen bzw die Vorstellung des Landratsamtes sind völlig unrealistisch in ihrer Umsetzbarkeit. Man kann ein optisch ansprechendes Veranstaltungsobjekt gar nicht so einrichten, dass alles darin schwer entflammbar ist! Fast alles, was jahrzehntelang an Dekoration und Einrichtung, als man sogar noch im Raum Rauchen durfte, völlig unproblematisch war, fällt heute durch die Prüfung des Brandschutzbeauftragen. Sogar die Garderobe meiner Besucher darf nicht mehr im Veranstaltungsraum augbewahrt werden. Völliger Irrsinn! Außerdem treiben mich als Veranstalter die durch die ständigen Auflagen und Kontrollen anfallenden Kosten an den Rand der Existenz. Es muss sich deshalb auch keiner wundern, wenn dadurch das kulturelle Leben auf den Dörfern irgendwann ganz stirbt. Immer mehr Veranstalter und Gastwirte resignieren. Siehe den ehemaligen Betreiber der „Weintraube“ Mockrehna, welcher mit ählichen Auflagen wie ich konfrontiert war und auch deshalb schließlich sein Geschäft aufgab. Und dann hört man von Geschichten wie in Strelln ...

Sie spielen auf die Schwierigkeiten der Feuerwehr bei der Löschwasserbeschaffung an.

Für den normalen Bürger, der mit Brandschutzauflagen geschröpft wird, ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn er dann erfährt, dass dort um ein Haar eine Werkstatt komplett abgebrannt wäre, weil die Feuerwehr kein Wasser in unmittelbarer Nähe zur Verfügung hatte. Denn die öffentlichen Hydranten funktonierten nicht. Und es ist ja nicht das erste Mal, das so etwas passiert ist.

Wie könnte man das Problem Ihrer Meinung nach lösen?

In dem klare Verantwortlichkeiten geschaffen werden! Wenn man heute fragt, wer für die Wartung zuständig ist, schieben sich alle die Schuld gegenseitig zu, ob nun Feuerwehr, Gemeinde, Landratsamt oder Trinkwasserbehörde. Daran sieht man doch bestens, wie bürgerfremd, totreguliert und bürokratisiert unser Land ist.