"Der Gewittersturm hat fast überall Schäden verursacht"

Beilrode. TZ sprach mit Pfarrerin Heidrun Killinger-Schlecht.

TZ: In dieser Woche war ein großer Kran vor der Kreuzkirche aufgefahren. Was hatte es damit auf sich?

H. Killinger-Schlecht: Es hat immer noch mit dem Sturm zu tun. Dieser hinterließ auch Schäden an der Beilroder Kreuzkirche. Der Blitzableiter am Dach wurde herausgerissen, ebenso einige Ziegel und ein Ast flog auf das Dach. Die Reparatur ging nicht ohne den großen Kran. In dieser Woche war es nun soweit. Die Firma Bedachung GmbH Schulze u. Comp Torgau hatte den Auftrag bekommen.



Welches Ausmaß hatte denn der Gewittersturm vom 22. Juni für die Kirchengemeinde?

Für uns war es eine Katastrophe. Überall in den Ortsteilen gab es mehr oder weniger große Schäden, ob in Beilrode, Zwethau, Rosenfeld, Kreischau... Am schlimmsten wurde jedoch Döbrichau erwischt. Eigentlich blieb nur Triestewitz verschont. Die Einwohner hatten Glück.



Riss der Sturm auch ein großes Loch ins Budget? Die Reparaturen sind sicherlich nicht billig?

Wir können natürlich auf die Versicherungen zurückgreifen, die in dem Fall wirksam werden. Aber es zieht sich alles hin und es ist auch mit Aufwand verbunden.