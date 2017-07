"Der mündige Bürger wird in den Kindergarten zurückversetzt"

Torgau. Manfred Boes gehört zu den Torgauern, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Stadt und ihre vielfältigen Angebote für Gäste verdaulich zu machen. Seit April ist er zudem ehrenamtlichen Beauftragter für Denkmalpflege des Landkreises Nordsachsen. Mit Blick auf die künftige touristische Ausrichtung Torgaus ist dem großgewachsenen Manfred Boes derzeit jedoch ziemlich unwohl. Ausschlaggebend sind die Entwicklungen rund um die Torgauer Tourismus und Kultur GmbH (TTK), über deren Fortschritte, oder besser Nicht-Fortschritte, die TZ zuletzt am 29. Juni berichtete.



Angesichts der Argumentationen im Stadtrat fühle er sich als mündiger und interessierter Bürger, nicht eingebunden, sondern in die Kindergartenzeit zurückversetzt. „Wenn dann auch noch ein Thema, das für die Zukunft Torgaus äußerst wichtig ist, mit Diagnose und Therapie runter gespielt wird, dann muss die Frage erlaubt sein: Will man den Bürger eigentlich absichtlich in die Irre führen, warum man einen Stadtratsbeschluss von 2014 zur Gründung der besagten GmbH bis heute nicht umgesetzt hat?“ Der CDU-Stadtrat Frank Scherzer hatte in einer Sitzung die Nicht-Gründung verteidigt, da seiner Meinung nach der 2014er Beschluss ohne ausreichende Faktengrundlage gefasst worden war und hatte dieses Argument in das Bild „Thearpie vor Diagnose“ gekleidet.



Doch nicht nur das Ringen um die TTK geben Manfred Boes das Gefühl, sich als unmündiger Bürger zu fühlen. „Eine Beigeordnete, der man hohe Qualifikation von allen Seiten attestiert hatte, wird abgewählt, aber der Bürger darf nur nicht erfahren, warum? Was ist das für eine demokratische Verhaltensweise. Oder der Katharina-Tag, schauen Sie mal auf die Homepage, da wird uns aktuell erklärt, dass die Stadt von Anfang ja nur in der Lutherdekade den Preis sechs Mal vergeben wollte und dann nicht mehr. Das ist nicht nur ein Armutszeugnis für die Stadt Torgau, sondern für alle, die das mitgetragen haben. Und das Tollste ist: Es stimmt nicht. Schauen Sie auf Presse, Protokolle und den Wortlaut der einzelnen Preisvergaben. Es war immer ein Projekt in die Zukunft gerichtet, nie war die Rede es nur für eine gewisse Zeit zu machen.“



Für ihn schließt sich an dieser Stelle ein Kreis, „weil auch das zu den Aufgaben einer Torgauer Tourismus und Kultur GmbH gehören würde.“ Die wäre aus seiner Sicht das optimale Werkzeug für eine erfolgreiche Torgau-Vermarktung. „Ich habe das Konzept gelesen, vor allem das, was immer auf der letzten Seite steht, und es ist auch wenn man betriebswirtschaftlich denkt absolut logisch und nachvollziehbar. Wenn man drei oder vier ,Unternehmungen‘, die sich mit diesem Thema Kultur und Tourismus beschäftigen, zu einer Gesellschaft zusammenführt, dann braucht man nur eine Führungskraft; keine drei oder vier. Dass in dem Artikel von höheren Personalkosten die Rede ist, hat mit der genannten Studie nicht das Geringste zu tun!“, befindet er. Um Torgau als eine Stadt, die man erleben muss, im gesamten Bundesgebiet bekannt zu machen, müsse eine gemeinsame Herangehensweise gewählt werden.



„Das war auch die Motivation, so eine Studie erarbeiten zu lassen. Und deshalb muss der Fokus auf diesem Weg bleiben, auch wenn wir den Untergrund vielleicht anders gestalten müssen. Es beim Bisherigen zu belassen, heißt zurück in den Vergangenheit: Jeder ,Verein‘ macht das, was er für richtig hält, Zusammenarbeit bitte nicht!“, warnt der Torgauer. Eine touristische Aufwärtsentwicklung im Bereich Kultur und Tourismus werde die Große Kreisstadt nur dann erleben, wenn es ein gemeinsam formuliertes Ziel gebe.