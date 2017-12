"Der zweite Sirenen-Alarm war völlig unnötig"

Beilrode. Aufregung am vergangenen Sonntag in Beilrode. Die Sirene heult los, geht drei Mal und ruft damit die Einsatzkräfte auf den Plan. Doch Minuten später gibt es einen zweiten Alarm. Wieder ertönt die Sirene drei Mal. TZ sprach mit Wehrleiter Maik Labitzke.

TZ: Insgesamt sechs mal heulte die Sirene innerhalb kurzer Zeit. Viele Einwohner machten sich Sorgen, rechneten mit einem besonders schlimmen Einsatz. Was war da los?

M. Labitzke: Nichts Besonderes. Es handelte sich um eine Ölspur. Dass die Sirene insgesamt sechs Mal lief, war nicht nötig. Drei Mal hätte gerechnet. Hintergrund war übrigens ein Fehler in der Alarmierungskette.

Können Sie das genauer erklären?

Es ist von der Leitstelle Leipzig das falsche Fahrzeug geordert wurden, nämlich der Tanker. Gemeint war aber unser Kleintanklöschfahrzeug, welches das Bindemittel an Bord hat. Das hat der Disponent in Leipzig korrigiert.

Achso, wird bei einem Einsatz nur die jeweilige Fahrzeugbesatzung alarmiert? Sehen das die Kameraden auf ihrem Pager?

Nein, so läuft es nicht. Wenn die Sirene auslöst, kommen grundsätzlich erst einmal alle Kameraden zum Gerätehaus. Sind die Fahrzeuge besetzt, bleibt der Rest als Reserve oder fährt wieder nachhause. In diesem Fall sind wir mit neun Leuten ausgerückt. Es gab eine Ölspur von Triestewitz bis in Höhe Penny Markt Beilrode. Die Arzberger waren zuerst draußen, haben uns dann nachalarmiert. Dazu trafen wir uns an der Kreuzung Neusorge.

Also ein Versehen des Disponenten in Leipzig?

Ja, er hat einen neuen Auftrag für das Fahrzeug ausgelöst und dabei die Sirene gestartet, anstatt das Fahrzeug an den ersten anzuhängen. Das sind noch Probleme, die es mit der neuen Leitstelle gibt. Bedauerlich, wenn damit die Bevölkerung verunsichert wird.