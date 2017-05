"Des Mörders Barthaar" machte in Süptitz die Runde

Der Kriminalbeamte Hartmut Zerche, Autor des Buches „Des Mörders Barthaar“, machte unlängst in Süptitz Station. Dort gab er seinen Zuhörern Einblicke in echte Kriminalfälle aus der Region.

Süptitz. Überaus erwartungsvoll begaben sich am 6. Mai um 14 Uhr viele an Kriminalliteratur interessierte Süptitzer und auch Gäste aus Torgau zum Vereinsheim des Süptitzer Heimat- und Kulturvereins. Der Kriminalbeamte Hartmut Zerche, der Autor des Buches „Des Mörders Barthaar“, machte Ausführungen zu regionalen authentischen Kriminalfällen.



Im Mittelpunkt hierbei stand die Aufklärung des Kapitalverbrechens an Sandy und Antje H., die 1994 im Zwethauer Wald verschwanden. Sehr eindrucksvoll wurde die Vielfalt und Komplexität der Spurensuche und Sicherung sowie der gesamten kriminalpolizeilichen Aufklärungsarbeit bei diesem in die Kriminalgeschichte eingegangenen Doppelmord aufgezeigt. Auch hier wurde deutlich, wie die Entwicklung wissenschaftlicher Methoden (DNA-Abgleich) auch noch nach Jahren zur Aufklärung eines Verbrechens führen kann.



Vieles lief für die Kriminalisten dabei nicht komplikationslos. Aber die Hartnäckigkeit aller beteiligten Bereiche und Institutionen, gepaart mit einem unbedingten Aufklärungswillen, führte schlussendlich zum Erfolg. Für die Teilnehmer war es eine sehr informative und in vieler Hinsicht aufschlussreiche Veranstaltung. Das Buch konnte im Anschluss, mit einer Widmung des Autors versehen, käuflich erworben werden. Bereitgestellt wurden die Werke von Sabine Wendt von der Torgauer Buchhandlung Bücherwald.



Der Heimat- und Kulturverein „Süptitzer Höhen“ bedankt sich sehr bei Kriminalhauptkommissar Zerche für dessen interessant und informativ gestaltete Veranstaltung.

Albert Richter, HKV Süptitz und Bibliothek „Bücherwurm“