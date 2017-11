"Deutsche Meisterschaft" junger Schuhmacher in Torgau

Torgau. Schuhmachermeister Arno Carius war im Museum der Innung Leipzig-Halle-Brandenburg Gastgeber für die Auswertung der von den besten deutschen Lehrlingen gefertigten Schuhe – gleichzusetzen mit einer Deutschen Nachwuchs-Meisterschaft in diesem Handwerk.

Dass diese Bewertung der Schaustücke in Torgau mit der Beteiligung von drei sächsischen von insgesamt fünf Jury-Mitgliedern stattfand, spricht indes für das hohe Engagement von Schuhmachermeistern aus dem Freistaat.

Drei Lehrlinge hatten nach erfolgreichem Abschluss ihrer Lehrzeit mit ihren Gesellenstücken den Sprung ins Torgauer Finale geschafft. Diese neuen Gesellen stammen aus den Bundesländern Hamburg, Bayern und Hessen. In dieser Reihenfolge belegten sie auch die Plätze eins bis drei.

Lehrlinge aus den 16 Bundesländern hatten die Chance, ihre Gesellenstücke einzureichen. Doch die Qualifikation für den Endausscheid in Torgau war schwierig. Die jungen Leute mussten sich auf Innungs-, Handwerkskammer- und Landesebene durchsetzen, damit ihre Arbeit im Finale in der nordsächsischen Elbestadt fachlich bewertet werden konnte. Dort begutachteten die Herren des Vorstandes der Schumacher-Innung Leipzig-Halle-Brandenburg drei Stunden lang die Arbeit der besten deutschen Lehrlinge in diesem Handwerk.

Arno Carius ist stolz darauf, dass diese Prüfung der Gesellenstücke im Museum der Innung in seinem Haus in der Torgauer Holzweißigstraße stattfand, wo sich auch seine Werkstatt befindet. „Das ist nicht nur eine Ehre für mich, sondern auch für unsere gesamte Innung. Ich freue mich, dass alles so gut ablief“, sagte der 52-Jährige, seit 2006 Obermeister der Innung Leipzig-Halle-Brandenburg. Zudem ist der Torgauer auf noch weitaus höherer Ebene ehrenamtlich tätig: Er wurde 2013 zum Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Schumacher-Handwerks (ZDS) gewählt. Im November dieses Jahres erhielt Carius erneut das Vertrauen. Er bekam zudem eine Berufung als Sachverständiger für die Ausarbeitung eines Rahmenplans zur Ausbildung der Lehrlinge.

Zurück zu den überdurchschnittlich veranlagten Lehrlingen, die inzwischen zu Gesellen aufgestiegen sind und in Torgau ihre maßangefertigten Gesellenstücke bewerten ließen. Ihre Namen dürfen noch nicht genannt werden. Sie werden erst kurz vor der feierlichen Auszeichnungsveranstaltung bekanntgegeben. Carius verriet nur, dass es sich um zwei Mädels und einen jungen Mann handelt.

„Dieses Trio ist die Elite des Schumacher-Handwerks in Deutschland. Mit ihren Gesellenstücken haben die frischgebackenen Gesellen eine auf höchstem Niveau stehende Arbeit geleistet“, lobte der erfahrene Experte Carius die Besten des Wettbewerbs und ergänzte: „Ihre Schuhe für diese hochkarätige Bestenermittlung haben sie für sich selbst hergestellt.“

Der Torgauer zeigte nach dem Endausscheid zwei Paar und erklärte den Unterschied der Schuhe des Erstplatzierten im Vergleich zum Dritten. „Die Fertigung ist bei beiden hervorragend“, schätzte Carius ein und wies auch auf die Sohlen hin: „Die Funktion ist beim Sieger klar besser. Er wird in seinen Schuhen besser laufen können. Und das Design des Erstplatzierten hat ebenfalls eine höhere Qualität.“

Mit der Auszeichnung der jungen Handwerker sind anspruchsvolle Preise verbunden.

So kann der Erfolg bei diesem Leistungswettbewerb die Aufnahme in das Programm „Begabtenförderung berufliche Bildung“ eröffnen. „Diese kann verbunden sein mit dem Besuch der Meisterschule“, werben die Verantwortlichen für den „Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks“ (PLW). Auch für die Firma bedeutet die Auszeichnung eines seiner Lehrlinge eine Wertschätzung, spricht sie doch für eine gute betriebliche Ausbildungsleistung.