"Die Arbeiten im Oschatzer Tor bereichern den Alltag eines Zimmerers ungemein"

Die liebevoll eingerichteten Geschichtsräumlichkeiten, die an die Geschehnisse rund um die Napoleonischen Kriege erinnern, sind zu schlichten Materiallagern umfunktioniert. Handwerker geben sich hier die Klinke in die Hand. Zügig und vor allem bei Zugluft wird hier seit Montag am Gebälk des Dachbodens gewerkelt. Gestern Vormittag gab es wieder kräftig Balken-Nachschub. Die Torgauer Zeitung nahm dies zum Anlass, um mit Heiko Lehmann vom gleichnamigen Holz- und Ausbauunternehmen aus Taura ins Gespräch zu kommen. Die Firma, die derzeit auch mit Arbeiten an der Kreismusikschule beauftragt ist, hatte vom Stadtrat unlängst den Zuschlag für die zusätzlichen Zimmererarbeiten erhalten.

TZ: Was genau macht Ihre Firma im Oschatzer Tor?

Heiko Lehmann: Unsere Aufgabe ist es, das angegriffene Tragwerk soweit zu verstärken, dass das Oschatzer Tor wieder gefahrlos genutzt werden kann. Unter anderem werden 24 neue Deckenbalken eingesetzt und marode Sparren verstärkt.

Wie lange werden die Arbeiten in Anspruch nehmen?

Ich gehe davon aus, dass Ende März alles beendet sein wird. Inbegriffen sind da die sich anschließenden Trockenbauarbeiten. Unter anderem müssen die Balken wieder verkleidet werden.

Das Oschatzer Tor steht unter Denkmalschutz. Für Sie und Ihre Mitarbeiter eine besondere Herausforderung?

Eher nicht. Gelernt ist gelernt. Der einzige Unterschied zu den meisten anderen Baustellen ist die Tatsache, dass wir im Sichtbereich auf traditionelle Holzverbindungen setzen müssen. Das ist deutlich aufwändiger als beispielsweise metallene Verbindungen, bereichert den Alltag eines Zimmerers aber ungemein.