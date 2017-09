"Die Belastung muss gerechter verteilt werden"

Torgau. Wie ist es in der Region um die Problematik Altersarmut bestellt? Die TZ sprach darüber mit Josef Tremmel, Geschäftsführer des Regionalverbands der Volkssolidarität.



TZ: Herr Tremmel, besteht tatsächlich Grund zur Sorge?

Josef Tremmel: Zu spüren ist die Altersarmut heute schon. Vor allem in unseren Ortsgruppen, in unseren Begegnungsstätten und im ambulanten Pflegedienst wird oft über dieses Thema diskutiert. Und all zu oft hört man Aussagen wie „DAS kann ich mir nicht leisten.“ Und häufig ist da nicht das große Auto oder die Urlaubsreise gemeint.



Sondern?

Da geht es zum Beispiel um Kleidung oder einfach die alltäglichen Dinge des Lebens. Ein viel größeres Problem wird sich jedoch in den nächsten Jahren hervortun.



Die Finanzierung der Pflege!

Hier wurde von staatlicher Seite in den letzten Jahren viel getan. Aber das wird bei weitem nicht ausreichen. Angefangen beim benötigten Pflegepersonal, verbunden mit einer leistungsgerechten Entlohnung, bis hin zur Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten im Heimbereich. Zudem werden künftig immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Leistungsempfänger kommen.



Das ist doch allen bekannt ...

Wir verschließen hiervor aber die Augen und schieben es vor uns her. Die „gut gemeinten Empfehlungen“ von vielen Seiten, man möge doch auch privat für das Alter vorsorgen gilt nur für eine bestimmte Schicht. Und die fängt bestenfalls beim Durchschnittsverdiener an. Ein Großteil der Leute kann es sich einfach nicht leisten. Der Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung der Rentenversicherung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer war meiner Meinung nach verhängnisvoll. Es wird an der Zeit, hier die Belastung wieder gerechter zu verteilen.