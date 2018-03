"Die Kinder haben einen Riesenspaß"

Kindersport. In der vergangenen Woche veranstaltete der Kreissportbund Nordsachsen seine Teddy-Cup-Serie im Landkreis. Mit dem Staffelwettbewerb gastierte der KSB in fünf Städten. Die TZ unterhielt sich mit Caroline Manthey, die Projektleiterin der Tour.

Caroline Manthey mit dem bei Kindern beliebten KSB-Maskottchen Theo.

Foto: KSB

TZ: Das war doch sicherlich eine anstrengende Woche für die Mitarbeiter der KSB-Geschäftsstelle!

C. Manthey: Anstrengend und schön zugleich. Die wochenlangen Vorbereitungen, die bereits im Oktober des vorangehenden Jahres beginnen, erreichen mit den Wettkämpfen im Februar in den fünf verschiedenen Städten ihren Höhepunkt. Das gesamte Team des KSB ist in der Teddy-Woche mit vor Ort und involviert. Aber allein ist es trotzdem nicht zu schaffen. Wir erhalten Hilfe und Unterstützung von Sportvereinen oder wie in diesem Jahr zusätzlich auch von sportlich engagierten Schülern des Johann-Walter-Gymnasiums, die an allen fünf Tagen mit dabei waren.

Wo gastierte der KSB mit dem Teddy-Cup überall?

Auftakt ist immer in Oschatz, dann folgt Torgau, Eilenburg, Delitzsch und der letzte Teddy-Cup ist in Taucha.

Wie war die Resonanz?

Das Interesse der Kindertagesstätten ist sehr groß. Da wir jedoch nur in den Ferien die Sporthallen frei sind und wir sie am Vormittag bekommen, sind leider manchmal auch einige Kinder und Erzieher im Urlaub. Wie auch in diesem Jahr. Dazu kam gerade in dieser Zeit der hohe Krankenstand in den Einrichtungen, sodass einige Kitas kurzfristig leider absagen mussten.

Wo war die größte Beteiligung?

Natürlich in Torgau mit über 200 Kindern aus 20 Einrichtungen. Aber das liegt auch daran, dass hier 34 Kindergärten eingeladen werden und der Stadtwerke Teddy-Cup, wie der Wettbewerb in Torgau genannt wird, einer fester Termin im Februar in vielen Einrichtungen ist. In Oschatz, Delitzsch, Eilenburg und Taucha sind es weniger aufgrund der örtlichen Verteilung der Kindergärten. In Taucha, zum Beispiel, sind es nur acht Kindergärten. Aber davon waren sieben anwesend.

Wie erklären Sie sich, dass seit Jahr und Tag Torgau immer den Teilnehmerrekord stellt?

Wie gesagt, die Veranstaltung hier in Torgau hat eine lange Tradition. Unser starker Partner vor Ort sind die Stadtwerke Torgau. Eine Vielzahl der Kitas kommt aus dem näheren Umkreis der Kreisstadt und können öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um hierher zu kommen. Da sieht es leider in den ländlichen Regionen mit der Anbindung schlechter aus.

Wie kommt die Teddy-Cup-Tour bei den Kindern und Erzieherinnen an?

Die Kinder haben großen Spaß an der Bewegung, am gemeinsamen Sporttreiben, der Mannschaftsgeist wird gestärkt und auch mal verlieren muss gelernt sein. Unterstützung bekommen die Kinder von Ihren Erziehrinnen. Oft merkt man, mit wie viel Engagement die Erzieherteams dahinterstehen. Viele Einrichtungen haben einen Sportraum oder Mehrzweckraum, da wird vorher anhand unserer Tipps fleißig geübt. Das spiegelt sich dann tatsächlich oft im Ergebnis wieder.

Haben Sie einen groben Überblick, ob Kinder, die am Teddy-Cup teilgenommen haben, bereits in einem Sportverein des Landkreises organisiert sind?

Die Veranstaltung richtet sich an die 3- und 4-Jährigen, sprich an Kinder im Vorvorschulalter. In diesem Alter wird der Grundstein für eine sportliche Tätigkeit gelegt. Es zeichnet sich oft schon in diesem Alter ab, für welche Sportart sich ein Kind eignen oder begeistern könnte. Man merkt bereits ob ein Kind sich viel bewegt, schnell ist oder geschickt. Aus Gesprächen mit Eltern oder Erziehern erfährt man dann, dass einige Kinder sich bereits in verschiedenen Sportarten ausprobiert haben. Viele Sportvereine bieten gerade für das Alter Schnupperkurse oder besser Schnuppertraining an. Das solle unbedingt genutzt werden. Weitere Infos erhält man bei uns in der Geschäftsstelle oder aus unserem aktuellen Sportkalender.

Ich gehe mal davon aus, dass 2019 die Teddy-Cup-Serie wieder durch den Landkreis tourt. Oder?

Selbstverständlich. Wieder in den Winterferien. Der diesjährige Teddy Cup ist aber erstmal Geschichte, denn die nächsten sportlichen Veranstaltungen stehen an und müssen vorbereitet werden.

Ein kurzer sportlicher Ausblick für das erste Halbjahr…

Da wären die Kreisseniorenspiele am 9. Mai in Delitzsch, die Sparkassen- Kinder und Jugendspiele mit Wettkämpfen in über 30 verschiedenen Sportarten von Mai-Juni, weiter werden die Kindergartenolympiaden für die Vorschulkinder im Mai und Juni vorbereitet und der 7. Torgauer City-Nachtlauf am 8. Juni steht an. In diesem Sinne Sport frei! und machen Sie mit!