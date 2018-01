"Die Pflanzen werden rasch wieder austreiben"

Dommitzsch. Dennoch blieben Beschwerden in dieser Woche nicht aus. Die Torgauer Zeitung sprach mit Stadtförster Christian Kurth über die Hintergründe.

TZ: Es kam der Vorwurf, dass am Elberadweg in Richtung „Labaun“ eine ganze Reihe Robinien gefällt wurden. Das ist doch kein Heckenschnitt!

Ch. Kurth: Das ist richtig. Aber Robinien sind schnell wachsende Bäume. Dort, wo jetzt Wurzeln sind, werden die Pflanzen rasch wieder austreiben. In ein bis zwei Jahren haben wir an dieser Stelle einen jungen gesunden Bestand. Die Arbeiten sind eng mit dem Naturschutz abgestimmt, sonst hätten wir die Fördermittel gar nicht bekommen. Es gab auch eine gemeinsame Besichtigung vor Ort.



Aber nehmen Sie damit nicht Kriechtieren und Vögeln im nächsten Frühjahr den Lebensraum?

Wir entfernen ja nicht alles, sondern lassen immer Abschnitte von 100 Metern stehen. Zwischendrin werden jeweils 50 Meter herausgenommen. Und auch dort bleiben vereinzelt Bäume stehen. Es ist wie gesagt kein Eingriff gegen die Natur, sondern wir verhindern eine Überalterung des Bewuchses.



Was wäre, wenn Sie die Arbeiten nicht durchführen würden?

Dann würden immer wieder Bäume und Heckenbereiche aus Altersgründen absterben und vertrocknen, der Bestand würde in Richtung Feld beziehungsweise Weg wuchern und es könnten Bäume umkippen, was die Verkehrssicherheit gefährdet. Man müsste ständig Pflegemaßnahmen durchführen, die wir uns durch den Verjüngungsschnitt ersparen.