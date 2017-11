Schöna. Allerdings war das geplant. Schon seit einiger Zeit rücken die Kameraden aus dem Ort ein mal pro Jahr an, um mit den Kindern sozusagen einen Feuerwehrtag durchzuführen.



Der begann dieses Mal mit einer Evakuierung. „Was passiert, wenn es hier brennt?“, fragten Schönas Wehrleiter Roland Böhm und seine vier Mitstreiter und evakuierten die Kinder im nächsten Moment durch die Fenster und Nottüren der Einrichtung. Für die Kleinen war das bisweilen nicht nur lehrreich, sondern vor allem auch ein großer Spaß, das Gebäude in den Händen der starken Feuerwehrmänner mal nicht durch den üblichen Weg zu verlassen.



Nachdem dann durchgezählt wurde und alle Kinder samt Betreuer vollzählig waren, machte sich der Tross von der Kita aus auf in Richtung des Feuerwehrgerätehauses am Schönaer Vereinszentrum. Dort schlüpfte dann Feuerwehrmann Felix Zille in seine volle Montur und erklärte zur Überraschung der Kinder, was so eine Uniform wiegt. Im Anschluss waren die Kinder selbst gefragt. Nach dem Kommando „Wasser marsch!“ schmissen die Kameraden die Wasserpumpe an und es galt, ein paar aufgestellte Büchsen zu treffen. Auch die Erzieherinnen wurden von Wehrleiter Böhm verdonnert, sich auszuprobieren. Aber wie beim Nachwuchs klappte es auch hier ganz gut.



Freilich wurde das alles nur mit einer Übungsspritze gemacht. Also galt es, auch mal ein Hochdruckrohr herauszuholen und zu zeigen, das Feuerlöschen schon ordentlich Kraft erfordert. Zwei Kameraden waren notwendig, um den Wasserstrahl ans Ziel zu dirigieren. Ein Ziel war dann auch der Himmel. Und weil die Sonne gut stand, wurde es bunt: „Die können sogar Regenbögen machen!“, staunten die Steppkes nicht schlecht und konnten davon gar nicht genug bekommen.



Anschließend ging es wieder nach drinnen ins Gerätehaus, denn die Kameraden hatten da noch ein kleines Geschenk. Neben ein paar Süßigkeiten überreichte Wehrleiter Böhm einen nigelnagelneuen „Dienstwagen“ an die Kita – ein rotes Bobby-Car, verschönert durch einen Schriftzug, speziell angefertigt für die Feuerwehr Schöna. Das war‘s dann? Bei einem der Kinder machte sich schon Enttäuschung breit. „Wir haben doch noch was vergessen“, sagte ein kleiner Junge leicht betrübt. „Und was?“, kam es zur verduzten Nachfrage. „Na, Feuerwehrautofahren!“ Der Rückweg in die heimische Kita verzögerte sich also noch um ein paar Minuten, damit alle eine Runde – natürlich mit Sirene – durch den Ort brausen durften. Als Wehrleiter Böhm dann seinerseits noch eine Frage hatte und wissen wollte, wer denn später mal alles Feuerwehrmann werden möchte, meldete sich ein Großteil der Kinder. Mit Nachwuchssorgen dürften die Schönaer also nicht zu kämpfen haben.



Danach endlich hatte Böhm einen Moment, um ein ganz besonderes Anliegen in der Zeitung loszuwerden. „Wir machen diesen Tag nun schon seit Jahren“, holte er aus. „Aber es sind immer wieder nur die selben Kameraden, die sich die Zeit nehmen, dabei zu sein. Trotz Arbeit und anderen Gründen sind es immer wieder Gerhard Richter, Horst Burghauser, Felix Zille und Karl-Heinz Merkwitz, die mit dabei sind. Ihnen gebührt mein Dank. Und die anderen könnten sich davon mal eine Scheibe abschneiden“, beendete Böhm den Tag aus seiner Sicht mit kritischen Worten.