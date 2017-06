"Diese Fusion wird die Region stärken"

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Haus der Presse in Torgau haben die Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Torgau und der Leipziger Volksbank am 22. März 2017 die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages bekannt gegeben (die TZ berichtete). Rückwirkend zum 1. Januar 2017 wollen die beiden Regionalbanken ihre Zukunft gemeinsam gestalten.

Was bedeutet das für die Kunden der Raiffeisenbank Torgau? Warum heißt der Kooperationspartner Leipziger Volksbank? Diese und weitere Fragen beantworten die Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Torgau, Sybille Rasenberger und Guido Jüttner, im Interview mit unserem Redakteur Frank Lehmann.

TZ: Aufsichtsrat und Vorstand der Raiffeisenbank Torgau wollen in der Generalversammlung eine Fusion mit der Leipziger Volksbank vorschlagen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Sybille Rasenberger: Wir sind eine vergleichsweise kleine Genossenschaftsbank, die wirtschaftlich gut dasteht und sich durch eine sehr hohe Kundenbindung auszeichnet. Andererseits stehen wir vor den selben Aufgaben wie große Banken. Wie haben uns gefragt, wie wir mit der anhaltenden Niedrigzinsphase, der immer stärker werdenden staatlichen Regulierung und den Herausforderungen der Digitalisierung am besten umgehen können. In den 120 Jahren unserer Bankgeschichte mussten die Verantwortlichen immer wieder auf Veränderungen reagieren. Die geplante Fusion ist der Königsweg, um Stabilität, regionale Verwurzelung sowie Nähe zum Kunden auch in der Region um Torgau zu sichern.

Guido Jüttner: Wir wollen auch in Zukunft den bestmöglichen Nutzen für unsere Mitglieder und Kunden stiften. Das geht nicht ohne Wachstum. Durch unser ländlich geprägtes Geschäftsgebiet sind einem organischen Wachstum aber Grenzen gesetzt. Es ist daher sinnvoll, durch den Zusammenschluss mit einem starken Partner eine größere Einheit zu bilden.

TZ: Welche Vorteile meinen Sie, wenn Sie von einem bestmöglichen Nutzen für die Mitglieder und Kunden sprechen?

Guido Jüttner: Lassen Sie mich mit den Krediten für unsere mittelständischen Kunden beginnen. Heute sind unsere Möglichkeiten stark begrenzt, wir können nicht alle Kreditwünsche unserer Kunden erfüllen. Die größere Bank wird etwa über das fünffache Eigenkapital verfügen, etwa in dieser Relation vergrößern sich auch unsere Kreditvergabemöglichkeiten.



Sybille Rasenberger: Insbesondere unsere landwirtschaftlichen Kunden mit Kreditbedarf werden profitieren. Dadurch, dass wir bereits stark in dieser Branche engagiert sind, stoßen wir hier aus Risikogesichtspunkten bei der Kreditvergabe an Grenzen. Durch eine Fusion mit der Leipziger Volksbank würde ein ausgewogenes Kreditportfolio mit einer gesunden Branchenrisiko-Mischung entstehen, denn die Leipziger sind in anderen Bereichen der Wirtschaft stark vertreten. Speziell in der Region Torgau würde sich das durch neue Kreditvergabespielräume für die Landwirtschaft bemerkbar machen.

Guido Jüttner: Ein weiterer, wichtiger Punkt sind Kostenvorteile. Diese entstehen durch den Wegfall doppelter Aktivitäten, beispielsweise bei der Sicherstellung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Die finanziellen Spielräume, die dadurch entstehen, werden wir nutzen, um in die Qualität unserer Beratung und die modernen, digitalen Aktivitäten unserer Kunden zu investieren.

TZ: Warum haben Sie die Leipziger Volksbank als Partnerin ausgewählt, schließlich ist diese Bank etwa viermal so groß wie die Raiffeisenbank?

Sybille Rasenberger: Hierfür gibt es mehrere Gründe. Einerseits ist die Größe ausschlaggebend für die Kreditvergabemöglichkeiten an die heimische Wirtschaft, dies sehen wir als besonderen Vorteil. Die Leipziger Volksbank ist bereits heute im Landkreis Nordsachsen und im Landkreis Leipzig aktiv, sie hat also genügend Erfahrungen in der Kundenbetreuung im ländlichen Raum und ergänzt damit optimal die besonderen Stärken unserer Bank. Schließlich hat die Leipziger Volksbank mit der 2013 erfolgten Fusion mit der VR Bank Leipziger Land bewiesen, dass eine faire und förderliche Integration der Fusionspartner möglich ist.

Guido Jüttner: Als Genossenschaftsbank sehen wir uns nicht nur als Partnerin in finanziellen Angelegenheiten. Mit der Idee der Mitgliedschaft verbunden ist auch das Ziel, regionale Netzwerke zu schaffen. Weil die Stadt Leipzig als Wachstumsmotor eng mit den umliegenden Landkreisen verflochten ist, werden wir aktiv dazu beitragen, unsere mittelständischen Kunden mit Partnern in Leipzig zu verbinden, um so ihre Marktchancen zu erhöhen. Die Leipziger Volksbank arbeitet z. B. eng mit der Industrie und Handelskammer Leipzig, der Handwerkskammer zu Leipzig und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft zusammen. Davon werden unsere Kunden in Torgau profitieren.

Sybille Rasenberger: Lassen Sie mich ergänzen, dass die Traditionen und Kulturen in beiden Banken trotz der unterschiedlichen Größe sehr ähnlich sind. Auch unsere Kollegen in Leipzig legen größten Wert auf Kundenbindung, Nähe und regionales Engagement.

TZ: Die Fusion soll ja rückwirkend zum 1. 1. 2017 erfolgen. Warum halten Sie eine so schnelle Verschmelzung für sinnvoll?

Guido Jüttner: Wir können heute aus einer Position der Stärke fusionieren, sind kerngesund und haben stabile Verhältnisse. Wenn wir die Rahmenbedingungen betrachten, vor allem die extrem niedrigen Zinsen, dann werden wir diese Stabilität nur mit einem starken Partner erhalten können.

Sybille Rasenberger: Wenn man davon überzeugt ist, dass eine Entscheidung richtig ist, dann sollte man auch nicht zögern. Die oben beschriebenen Synergieeffekte für unsere Kunden wollen wir so schnell wie möglich weitergeben. Der zügige und konzentrierte Fusionsprozess wird dazu führen, dass wir schnell wieder für unsere Kunden da sind. Daher ist diese Verfahrensweise im genossenschaftlichen Sektor üblich.

TZ: „Für unsere Kunden da sein“ ist ein gutes Stichwort. Auf welche Veränderungen müssen sich die Kunden denn einstellen?

Guido Jüttner: Unsere Kunden werden von der Fusion wenig spüren. Alle fünf Filialstandorte bleiben erhalten, die vertrauten Ansprechpartner werden nach wie vor für die Kunden da sein. Das gilt nicht nur für unsere Privatkunden, sondern auch für die Firmenkunden. Zukünftig wird niemand nach Leipzig fahren müssen, um einen Finanzierungswunsch zu besprechen. Torgau bleibt Beratungszentrum mit allen erforderlichen Funktionen und einer kompetenten Führungskraft, die sich vor Ort um die Belange unserer Kunden kümmert.

Sybille Rasenberger: Auch bei den technischen Fragen werden wir unsere Kunden optimal unterstützen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass die Kunden eine neue IBAN erhalten, jedoch bei der Umleitung von Zahlungen auf diese neue Bankverbindung wird vieles automatisch ablaufen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit bis zum Austausch, Lastschriften werden automatisch umgeleitet.



TZ: Wie werden künftig die Interessen der Genossenschaftsmitglieder vertreten, denn bei über 30.000 Mitgliedern ist es sicherlich nicht einfach, eine Generalversammlung wie bisher durchzuführen?

Sybille Rasenberger: Bereits im ersten Halbjahr 2018 sollen im gesamten Geschäftsgebiet der vereinten Bank Vertreterwahlen durchgeführt werden. Die Mitglieder wählen dann etwa 320 Genossenschaftsvertreter, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Diese Wahl wird voraussichtlich im April 2018 in allen unseren Filialen möglich sein. Zur Vorbereitung der Wahl werden wir im Juni dieses Jahres einen Wahlausschuss bilden. Mitglieder, die sich für ein ehrenamtliches Vertreteramt interessieren, können sich jederzeit bei uns melden.

Guido Jüttner: Die bisherige Generalversammlung wird dann durch eine informative Mitgliederveranstaltung ersetzt werden, bei der wir Kommunikation und Geselligkeit verbinden werden. Unsere Kollegen in Leipzig haben damit bereits seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, die Veranstaltungsreihe erfreut sich regen Zuspruchs.

TZ: Wie werden die Interessen der Genossenschaftsmitglieder aus Torgau in der künftigen Bank berücksichtigt?

Sybille Rasenberger: Unsere fünf Aufsichtsratsmitglieder werden alle im Aufsichtsrat der neuen Bank mitarbeiten, dieser besteht dann aus sechzehn Personen aus der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen. Ich selbst möchte zum Jahresende in den Ruhestand treten und werde bis dahin als Vorstandsmitglied den Fusionsprozess begleiten.

Guido Jüttner: Ich werde im Vorstand der Leipziger Volksbank für alle 24 Filialen zuständig sein. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Alle bisherigen Gespräche und gemeinsamen Beratungen mit den Leipziger Vorstandskollegen haben gezeigt, dass wir uns auf allen Ebenen wertschätzend und vertrauensvoll begegnen. Auch deshalb sind wir vom Erfolg dieser Fusion überzeugt.

TZ: Frau Rasenberger, Herr Jüttner, vielen Dank für dieses Gespräch.

