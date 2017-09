"Diese Stadt macht Laune!"

Es gab zwar Jahre, in denen es mehr waren, doch in Anbetracht des wechselhaften Wetters sind wir recht zufrieden“, lässt sie wissen. Sie erinnert an das Auftaktkonzert mit der Gruppe Six und dem Leipziger Symphonieorchester: „Während der ersten Halbzeit hatte es angefangen zu regnen, nicht nur ein bisschen. Ein Unwetter tobte sich über den Schlosshof aus. Wir hatten zwar Regencapes im Gepäck, doch ehrlich gesagt, haben wir ganz schön gebangt, was wohl werden wird. Aber die Besucher blieben, feierten die Künstler im Regen – wurden dafür mit einem Konzert der Superlative belohnt, und nach der Pause zeigte sich der nächtliche Himmel wieder ruhiger."

Die Wetterlage hatte über alle Veranstaltungen hinweg auch den Ticketvorverkauf beeinflusst: „Es waren ja Open-airs. Da entscheiden viele Interessierte erst kurz vorher, ob sie kommen wollen oder nicht“, gibt Heidi Peterson zu bedenken.

Das machte sich besonders bei der zweiten Veranstaltung „Ritter Rost“ bemerkbar. Karten für das Kindermusical waren trotz intensiver Werbung am Tag der Aufführung noch reichlich vorhanden. Doch kaum hatte die Tageskasse geöffnet, gingen diese weg wie warme Semmeln - „obwohl es kurz zuvor noch geregnet hatte.

Offensichtlich vertrauten viele Eltern und Großeltern dem Wetterbericht. Der versprach wohl Besserung, und so kamen die Gäste in Scharen. Nicht nur die kleinen und großen Zuschauer waren am Ende begeistert, sondern auch das Ensemble. Gegenüber der TZ hatte Produzent Mike Frede sogar davon gesprochen, sehr gern wieder nach Torgau kommen zu wollen.

Das trifft auch für das Künstlerteam des Schattentheaters „Die Mobilés“ aus Köln zu, das den Kultursommer mit einer wahrlich spektakulären Darbietung ausklingen ließ. Die Kommentare überboten sich schon während der Pause mit Superlativen: „Leute, so was Geniales habe ich noch nicht erlebt“, oder „Torgau macht Laune! Spitzenmäßig, das Genialste, was ich jemals gesehen hab‘. Und das hier im Schlosshof, mir stehen die Haare zu Berge“, so tönte es aus einer Gruppe von Besuchern, die aus Schönewalde (Elbe-Elster) kamen. Dagegen kann Moulin Rouge in Paris einpacken“, trieb es Henry Fromm aus Taucha auf die Spitze, nachdem er sich am Stand von Wirtin Beatrix Dörge erst eine, und dann eine zweite Riesenbratwurst geholt hatte.

Diesmal bescherte Petrus eine laue Sommernacht, und als sich die Schattenkünstler am Ende im Bühnenlicht vor dem euphorisch klatschenden Publikum verbeugten, hatten Heidi Peterson und ihre Helfer schon erste Anfragen zum nächsten Kultursommer zu beantworten.

Nur wenige Stunden, nachdem die Künstler aus Torgau abgereist waren, meldeten sie sich noch einmal telefonisch bei ihr: „Das Ensemble hat sich ganz herzlich bedankt. Sie haben sich bei uns wie zu Hause gefühlt“, berichtet sie - und möchte das auf diesem Weg ans Publikum weitergeben, auch an Beatrix Dörge, die für das Catering verantwortlich war. Schmunzelnd gesteht Heidi Peterson: „In den Verträgen steht zwar immer recht genau drin, wie die Verpflegung sein soll, aber wir machen auch gern mal einen Schokoriegel oder frisches Obst dazu. Das kommt immer gut an!“

Und: Nach dem Kultursommer ist auch vor dem Kultursommer: Tatsächlich gibt es bereits Pläne, welche Künstler man gern nach Torgau holen würde. Aber da hüllt sich die Kulturhaus-Crew noch in Schweigen: „Ehrenwort, wir geben sofort Bescheid, wenn es feststeht, aber ich möchte nichts verkünden, was nicht sicher ist“, verdeutlicht Heike Peterson. Nur so viel war zu erfahren: Im Sommer 2018 werden wieder die letzten beiden Augustwochen zur „Kultursommer-Zeit“ geadelt - mit mindestens drei Vorstellungen: „Wir werden wieder einen Mix aus Klassik, Rock und Kinderrevue anstreben.“

Mit Blick auf die „Kulturnachbarn“ in der Stadt lässt sie wissen: „Die Kulturbastion macht ebenso tolle Veranstaltungen. Wir haben das Schloss Hartenfels, hochkarätige Kirchenkonzerte, einen Museumspfad, zahlreiche Galerien, den Kentmann-Verein, das Hahnemann-Zentrum, die Gedenkstätte Jugendwerkhof, den Entenfang und viele andere Anlaufpunkte. Wir feiern auch jedes Jahr den Elbeday, nächstes Jahr haben wir den Tag der Sachsen in Torgau – und für das Jahr 2022 wird die Landesgartenschau vorbereitet. Das sind alles Pfunde, mit denen wir wuchern können.“

Es müsse nur gelingen, alles übers Jahr hinweg noch besser – und einheitlich – zu vermarkten, bestimmte Angebote auch für Reiseunternehmen zu bündeln. „Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingen kann, weil sich die Stadtverordneten das für die nächsten Jahre vorgenommen haben“, bekräftigt Heidi Peterson.