"Diskussion eher sachlich als polemisch führen"

TZ: Herr Klobe, welchen Standpunkt vertritt Ihre Fraktion? Braucht Werdau eine bessere Busanbindung?

A. Klobe: Die Freien Wähler unterstützen natürlich Forderungen nach gut ausgebautem Öffentlichem Nahverkehr, der die Orts- und Stadtteile besser ein- oder anbindet. Aber es wäre wünschenswert, wenn die Diskussion eher sachlich als polemisch geführt würde.

Kennen Sie den Stand der Dinge?

A. Klobe: Ich habe mich beim Netzbetreiber informiert. Demnach fährt der Bus in der Schulzeit je neunmal von Werdau nach Torgau und neunmal auch zurück. Außerhalb der Schultage ist dies fünfmal am Tag der Fall. Da ist Werdau meiner Ansicht nach besser dran als andere Orte. Eventuell wäre die Wochenend-Situation mittels Rufbus zu verbessern.

Was wäre dazu, oder auch zu anderen Optionen zu klären?

Zuallererst müsste fachlich geprüft werden, ob wirklich Bedarf besteht, also wie viele Fahrgäste ohne die Gruppe von Schülern, Auszubildenden und Maßnahme-Teilnehmern tatsächlich dem Individualverkehr zuzuordnen sind. Ich glaube, da bleibt nur ein geringer Teil übrig.

Für diese Individual-Fahrgäste würde sich eine intensivere Bus-Taktung also nicht lohnen?

Das kann ich so nicht sagen. Dazu muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis abgewogen werden, auch was eine daraus resultierende Mehrbelastung des Budgets für die Erhaltung der vorhandenen Netzdichte bedeutet.

Herr Kuhne kritisierte auch die Anbindung des Radweges, weil sie ohne Ankündigung über die vielbefahrene Bundesstraße führt ...

Das ist voll nachvollziehbar. Dabei handelt es sich um einen Gefahrenschwerpunkt, an dessen Beseitigung wir als Fraktion gern mitarbeiten.