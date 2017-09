"Ein Zeichen für ein intaktes Dorfleben"

Dienstag, 26. September 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Loßwig. „Haha!“ Da lacht Peter Gruner. Männer seien also doch nicht so unnütz in der Küche. Der Vereinsvorstand des Loßwiger Kultur-, Land- und Sportvereins sah die Platzierungliste beim Kartoffelschälwettbewerb mit Augenzwinkern.